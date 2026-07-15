El PSPV-PSOE alerta de que Castellón pierde oportunidades por la falta de un proyecto industrial del Consell para el aeropuerto

El PSPV-PSOE de Castellón ha recriminado al Consell del PP que haya pasado de vender el aeropuerto de Castellón como una infraestructura estratégica a recortarle más de un 60% de la inversión respecto a los últimos presupuestos de Ximo Puig y a borrar de las cuentas de 2026 la zona de actividades complementarias (ZAC), el proyecto que debía convertir el entorno de Benlloc y Vilanova en un polo de industria, innovación y empleo cualificado.

La portavoz adjunta socialista en Les Corts, María José Salvador, ha advertido de que la consecuencia de tratar a Castellón como un “territorio de segunda” es una provincia con menos capacidad para atraer empresas y competir en sectores industriales y tecnológicos de futuro.

Ambición y recursos, a menos

“Desde 2024, presupuesto tras presupuesto, el PP ha ido reduciendo la ambición y los recursos destinados al aeropuerto. Hemos pasado de los hechos a las palabras. Demasiados anuncios, demasiados titulares y, cuando llega el momento de plasmar las inversiones en las cuentas, desaparecen”, ha denunciado.

La diputada castellonense ha recordado que durante la etapa del Botànic el aeropuerto dejó de ser una infraestructura “donde la gente se paseaba por las pistas” para convertirse en un activo económico con actividad aeronáutica, proyectos empresariales y una estrategia para diversificar su función más allá del tráfico de pasajeros. “Aquel impulso demostró que el aeropuerto podía ser una plataforma industrial, logística y tecnológica al servicio de toda la provincia. Pero la confianza en este proyecto desapareció con el cambio de gobierno de Mazón y continúa ahora con Pérez Llorca”, ha afirmado.

Sigue el bloqueo

La portavoz adjunta ha puesto el foco en la parálisis de la zona de actividades complementarias, concebida para facilitar la instalación de empresas vinculadas a los sectores aeronáutico, logístico, industrial y tecnológico. “El PP lleva tres años gobernando y la ZAC continúa bloqueada. No ha completado la tramitación, no ha concretado un calendario y no ha explicado cuándo estará preparada para recibir empresas. Mientras tanto, perdemos oportunidades frente a otros territorios”.

En este sentido, ha puesto como ejemplo el trabajo que se está desarrollando en Teruel para convertir su aeropuerto en un polo de innovación, atraer talento y generar actividad económica vinculada a sectores de futuro. “Mientras otros territorios aprovechan estas infraestructuras para crecer y crear empleo, la falta total de proyecto del PP está haciendo que Castellón pierda posiciones como referente en innovación e industria aeronáutica”, ha advertido.

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Salvador ha exigido al Consell que recupere la ambición inversora y presente un plan concreto para desplegar la ZAC, captar empresas y extender las oportunidades del aeropuerto también al interior de la provincia. “Pérez Llorca y Barrachina tienen que creer en esta provincia y aprovechar todo el potencial que tiene una infraestructura estratégica como el aeropuerto de Castellón”, ha concluido.