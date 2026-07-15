Balance del primer semestre
25.000 toneladas de basura 'desterrada' en Castellón: las cifras de Reciplasa tras el incendio de la planta de Onda
La entidad que trata los residuos de la zona más poblada de Castellón inicia una nueva campaña de sensibilización estival
El consejo de administración de Reciplasa, la empresa pública que gestiona los residuos de 45 municipios de la zona centro de Castellón, ha hecho balance de las principales cifras recopiladas en la primera mitad del año. En total se han tratado 79.961 toneladas de residuos. De esta cifra, cerca de la tercera parte (25.400 toneladas) se ha tenido que gestionar fuera de la planta de Onda, después del grave incendio que inutilizó sus instalaciones el 26 de abril. Durante los meses de abril, mayo y junio se trataron en estas instalaciones 1.621,54, 11.873,94 y 11.904,08 toneladas, respectivamente, manteniendo en todo momento la continuidad del servicio a los municipios consorciados.
Por otro lado, coincidiendo con la llegada del verano, la entidad ha puesto en marcha la campaña de sensibilización En verano tus residuos no se van de vacaciones, con el objetivo de recordar a la ciudadanía la importancia de mantener los hábitos de reciclaje también durante los meses estivales.
Campaña de verano
La iniciativa pretende concienciar sobre la necesidad de seguir separando correctamente los residuos en una época en la que suelen producirse cambios de residencia por vacaciones, un incremento de eventos y una mayor actividad turística. Estas circunstancias provocan habitualmente un aumento de los residuos depositados en la fracción resto y una disminución de los materiales que llegan a las plantas de clasificación, por lo que Reciplasa hace un llamamiento a mantener el compromiso ambiental también durante el verano.
El presidente de Reciplasa, Sergio Toledo, señala que "el reciclaje no entiende de vacaciones. Cada pequeño gesto que realizamos en casa, en una segunda residencia o durante nuestras vacaciones tiene un impacto directo en la protección del medio ambiente y en la mejora de la gestión de los residuos".
Compromiso ambiental
Toledo destaca que el verano "modifica nuestros hábitos, pero no debe cambiar nuestro compromiso con la sostenibilidad. Separar correctamente los residuos sigue siendo igual de importante en julio y agosto que el resto del año, y por eso queremos recordar a la ciudadanía que sus residuos tampoco se van de vacaciones".
Asimismo, el presidente ha subrayado que "esta campaña busca estar presente allí donde se informa a la ciudadanía, utilizando diferentes canales de comunicación para llegar al mayor número posible de personas y seguir avanzando hacia una gestión más eficiente y responsable de los residuos".
Colaboración ciudadana
Con esta campaña, Reciplasa insiste en que la colaboración ciudadana resulta esencial para mejorar las tasas de reciclaje y reducir la cantidad de residuos que terminan en la fracción resto, contribuyendo así a una gestión más sostenible y a un mejor aprovechamiento de los recursos.
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