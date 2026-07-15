Los robos agrícolas bajan en el último año en Castellón pero 'pincha' la efectividad policial: Esclarecen menos del 20%

Los robos y hurtos en explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia de Castellón descendieron el año pasado, pero también lo hizo la efectividad policial en el esclarecimiento de tales hechos, según ha denunciado la Unió Llauradora i Ramadera, tomando como base los últimos datos del Ministerio del Interior.

Así, la provincia de Castellón registró 221 robos conocidos en 2024 por los 169 de 2025, lo que representa una bajada del 23,5%. En cuanto a los delitos esclarecidos también descendieron, pasando de 34 a 28, un 17,6% menos.

La situación no es exclusiva de la provincia de Castellón, sino que se produce a nivel autonómico. En la Comunitat Valenciana descendieron casi un 30% este tipo de ilícitos durante 2025 respecto al año anterior, al pasar de 1.333 hechos conocidos en 2024 a 938 en 2025.

Asimismo, en 2025 se resolvieron 213 casos en toda la autonomía, frente a los 327 de 2024, lo que supone una caída del 35%. A tenor de los datos se desprende que solo dos de cada diez robos se esclarecen finalmente en la Comunitat Valenciana. En Castellón, la proporción de casos esclarecidos es del 16%.

Valencia, en el podio

Por provincias, Valencia continúa concentrando el mayor número de robos en explotaciones agrarias durante 2025, con 610 hechos conocidos en 2025, un 30,7% menos que los 880 registrados en 2024. Sin embargo, los delitos esclarecidos descendieron de 215 a 132, lo que representa una caída del 38,6%. La provincia de Valencia, tras la de Almería (666) es donde se producen más robos de España.

En las comarcas de Alicante, los robos bajaron de los 232 de 2024 a los 159 de 2024, un 31,4% menos, mientras que los esclarecimientos pasaron de 78 a 53, lo que supone un descenso del 32%.

La punta del iceberg

LA UNIÓ destaca que los datos de número de robos son hechos conocidos, lo que presupone que suceden otros tantos robos que no son denunciados, en muchas ocasiones por el engorro burocrático que supone para los agricultores y ganaderos.

La organización considera que estos datos ponen de manifiesto que, aunque la presión policial ha contribuido a reducir el número de robos respecto a hace cinco años, resulta imprescindible reforzar los recursos destinados a la investigación y resolución de estos delitos, especialmente en las zonas rurales, para incrementar el porcentaje de esclarecimiento y evitar la sensación de impunidad que sufren los agricultores y ganaderos valencianos.

La organización reclama mantener y reforzar los efectivos especializados, como los equipos ROCA de la Guardia Civil, así como intensificar la coordinación entre los distintos cuerpos policiales para proteger las explotaciones agrarias y garantizar la seguridad en el medio rural.