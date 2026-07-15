Una de las terminales del puerto de Castellón pasa a manos chilenas

El puerto de Castellón se encuentra en una situación favorable. Tras el bache provocado por el estallido de la guerra en Ucrania, las instalaciones cerraron el primer semestre con un aumento del 7,4% en el tráfico de mercancías. En cuanto a los resultados económicos, 2025 se saldó con 11,5 millones de euros de beneficio, lo que supone el tercer mejor resultado de toda su historia, gracias a una cifra de negocio de 27,5 millones de euros y la deuda más baja de las últimas dos décadas.

Unos datos que muestran el interés de los inversores en el principal polo logístico de la provincia. Muestra de ello es una operación accionarial en una de las terminales de PortCastelló. Una empresa chilena, Agunsa, se ha convertido en la accionista mayoritaria de la Terminal Marítima del Grao (TMG), al adquirir el 60% de las acciones. Para ello, ha contado con el asesoramiento de Ocean Capital Partners (OCP), firma internacional especializada en el sector portuario.

Socio internacional

"La operación refuerza la presencia de Agunsa en el mercado europeo y consolida su apuesta por el desarrollo de infraestructuras portuarias eficientes y sostenibles. Terminal Marítima del Grao inicia así una nueva etapa de crecimiento de la mano de un socio industrial internacional con amplia experiencia en servicios marítimos, logísticos y portuarios", destacan desde OCP, que aportó "su conocimiento especializado del sector marítimo-portuario y su experiencia en operaciones corporativas vinculadas a infraestructuras portuarias. El trabajo desarrollado por la firma ha incluido el planteamiento estratégico de la operación, la elaboración del plan de negocio de la compañía y la articulación de una propuesta de valor orientada a potenciales inversores".

En palabras de Javier Martín-Montalvo, socio de servicios financieros y director financiero de Ocean Capital Partners, "esta operación refleja la importancia de combinar conocimiento sectorial, visión financiera y capacidad de acceso a operadores especializados en procesos corporativos dentro del ámbito marítimo-portuario". En el caso de TMG, "el trabajo desarrollado ha permitido poner en valor el potencial de la compañía y facilitar la entrada de un socio industrial de referencia para impulsar su siguiente etapa de crecimiento".

Operación de 3,81 millones

Según informa El Economista, la operación, aprobada por la Autoridad Portuaria de Castellón, se ha realizado por un importe de 3,81 millones de euros. Terminal Marítima del Grao cuenta con instalaciones destinadas al almacenaje y carga de mercancías, además de campas para el transporte de materias primas para la cerámica. En los últimos años también se ha especializado en transportes especiales, como palas de aerogeneradores.

Este cambio llega después de que PortCastelló anunciara el pasado noviembre la reordenación de dos de sus terminales, TMG y Noatum. Con ello se creó un muelle polivalente de 1,4 kilómetros, capaz de operar graneles líquidos, sólidos y mercancía en contenedor.