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Trafico en Castellón: Varias carreteras registran cortes de carril y sentido por obras

La circulación de la provincia registra afecciones este miércoles debido a obras en varios puntos

Imagen de la AP-7 en Castellón

Imagen de la AP-7 en Castellón / DGT

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Adriana James

Adriana James

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 10 horas.

AP-7

  • Castelló de la Plana (km 427 - 425): Obra, sentido decreciente, Carril cortado

CS-22

  • Castelló de la Plana (km 6 - 7,5): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

CV-10

  • Sant Mateu (km 82): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-12

  • Ares del Maestrat (km 0 - 1): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-15

  • Ares del Maestrat (km 45): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-124

  • Castellfort (km 32): Obra, sentido creciente, Carril cortado

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CV-213

  • Navajas (km 1 - 2.5): Obra, sentido creciente y decreciente, Carril cortado

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