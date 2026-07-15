Trafico en Castellón: Varias carreteras registran cortes de carril y sentido por obras
La circulación de la provincia registra afecciones este miércoles debido a obras en varios puntos
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El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 10 horas.
AP-7
- Castelló de la Plana (km 427 - 425): Obra, sentido decreciente, Carril cortado
CS-22
- Castelló de la Plana (km 6 - 7,5): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
CV-10
- Sant Mateu (km 82): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-12
- Ares del Maestrat (km 0 - 1): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-15
- Ares del Maestrat (km 45): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-124
- Castellfort (km 32): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-213
- Navajas (km 1 - 2.5): Obra, sentido creciente y decreciente, Carril cortado
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