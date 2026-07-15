Trafico en Castellón: Varias carreteras registran cortes de carril y sentido por obras

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 10 horas.

AP-7

Castelló de la Plana (km 427 - 425): Obra, sentido decreciente, Carril cortado

CS-22

Castelló de la Plana (km 6 - 7,5): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

CV-10

Sant Mateu (km 82): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-12

Ares del Maestrat (km 0 - 1): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-15

Ares del Maestrat (km 45): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-124

Castellfort (km 32): Obra, sentido creciente, Carril cortado

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CV-213