El enclave de Castellón que arrasa este verano y planta cara a los grandes destinos de playa de España

Playas, patrimonio, gastronomía y un enclave único permiten a un destino de Castellón situarse como una de las opciones preferidas por los españoles para disfrutar de las vacaciones este verano, plantando cara a otros potentes enclaves costeros del territorio nacional.

Esta población provincial se consigue colar entre los destinos con mayor demanda de todo el país, superando a ciudades y municipios turísticos tan conocidos como València, Alicante, Salou, Marbella, Torremolinos o Fuengirola. Se trata de Peñíscola, que ratifica su fuerte tirón turístico y se consolida como un referente para pasar las vacaciones.

Entre los más económicos

En concreto, según un estudio elaborado por Holidu, la localidad del Baix Maestrat ocupa la séptima posición entre los destinos más buscados para las vacaciones de julio y agosto de 2026. Peñíscola registra una tarifa mediana de 200 euros por noche, un precio que la convierte, además, en el destino más económico entre los diez primeros de la clasificación.

La población castellonense aparece por delante de Chiclana de la Frontera, Xàbia y Benidorm, que completan los diez primeros puestos. También supera en número de búsquedas a Nerja, València, Alicante, Salou, Formentera, Marbella, Torremolinos, Cullera, Altea o Cambrils.

El ranking de demanda está encabezado por Conil de la Frontera, que registra un precio mediano de 212 euros por noche, seguido de Cádiz, con 231 euros. Gandía ocupa la tercera posición, con 214 euros, mientras que Calpe y Dénia completan los cinco primeros puestos, con tarifas de 239 y 238 euros, respectivamente.

Los más caros

Si nos centramos en los precios, el análisis refleja una enorme diferencia de precios entre los distintos destinos españoles. Sant Lluís, en Menorca, encabeza la lista de los municipios más caros, con una tarifa mediana de 604 euros por noche.

Le siguen Santa Eulària des Riu, con 559 euros; Ibiza, con 489; Pollença, con 476; y Alcúdia, con 438 euros. Fuera de las islas, San Sebastián es el destino peninsular más caro, con 450 euros por noche.

En el extremo opuesto, entre los más baratos, se encuentra Valle Gran Rey, en La Gomera, con una tarifa mediana de 87 euros. Úbeda y Fasnia presentan un precio de 92 euros, mientras que Córdoba se sitúa en 95 euros y Jaén en 101.