El Consell rebajará la tasa a los cazadores de Castellón, Valencia y Alicante para reducir sus costes: de 37,10 euros a 14,28

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado nuevas reducciones en las tasas de caza “para aliviar la carga administrativa y económica que soporta el sector cinegético”.

El jefe del Consell, que ha mantenido un encuentro de trabajo con la presidenta de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, Lorena Martínez, ha recordado que la Generalitat rebajó las tasas anuales individuales de caza a la mitad. Ahora se extiende la rebaja a las conjuntas y las de períodos superiores a un año. De esta forma, la tasa de caza con 3 años de validez pasa de tener un coste de 37,10 euros a 14,28.

Además, según ha anunciado el president, se une otro del 5% en otros gravámenes que está contemplado en una enmienda a la Ley de Acompañamiento que está en tramitación. Esta reducción se llevará a cabo en dos fases: una primera aplicación en 2026 y una segunda rebaja en 2027, manteniendo el mismo porcentaje para todos los tramos.

Simplificación administrativa

La propuesta, según ha señalado, afecta a los principales epígrafes de la tasa medioambiental vinculada a la caza, que incluye licencias, aprovechamiento y gestión de acotados. Asimismo, se plantea una simplificación administrativa “eliminando duplicidades y servicios innecesarios, especialmente en aquellos ámbitos ya gestionados por concesionarios”.

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Sostenibilidad

El objetivo global de estas medidas, ha indicado el jefe del ejecutivo valenciano, es “mejorar la sostenibilidad económica del sector, reduciendo costes directos para cazadores, clubes y sociedades”.

Pérez Llorca ha mostrado el compromiso del Consell para impulsar un nuevo marco normativo de la caza, con medidas para el control de la sobrepoblación de especies y la prevención de riesgos sanitarios, y para apoyar al sector cinegético mediante un Pacto por la Caza, la modernización de la gestión de cotos y la agilización de autorizaciones.

Asimismo, ha abogado por reconocer la caza como herramienta de gestión del medio natural, vinculada a la prevención de incendios forestales y la conservación de la biodiversidad.