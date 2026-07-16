El Consorcio Provincial de Aguas de Castellón inicia la tramitación para la incorporación de 23 nuevos municipios

El Consorcio Provincial de Aguas de Castellón ha puesto en marcha la tramitación para la incorporación de 23 nuevos municipios, que se sumarán a los 24 que forman parte del organismo de manera inicial.

El pleno del Consorcio, celebrado este jueves en el Palau Provincial de les Aules y presidido por la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha aprobado el inicio del expediente para la adhesión de nuevos municipios, que se sumarán a los 24 incorporados de manera inicial. El punto ha salido adelante con la abstención de los representantes de Vila-real, Nules, la Vall d'Uixó, la Pobla Tornesa y Atzaneta.

“El interés de 23 municipios por adherirse demuestra que el Consorcio Provincial de Aguas es una herramienta estratégica que nos permite planificar, coordinar y garantizar el abastecimiento de agua con una visión a largo plazo”, ha expresado la dirigente provincial.

Las solicitudes

Dichas 23 poblaciones que han solicitado su adhesión son l’Alcora, Argelita, Arañuel, Ares del Maestrat, Barracas, Benassal, Canet lo Roig, Catí, Cervera del Maestre, Cirat, Cortes de Arenoso, Chóvar, Higueras, la Jana, Jérica, Pavías, Rossell, la Serratella, Sierra Engarcerán, Traiguera, Vallat, Villafranca del Cid y Xert. “Con el inicio del expediente para su adhesión damos un paso más hacia el futuro del agua en nuestra provincia”, ha subrayado la presidenta de la Diputación.

Como ha incidido Barrachina, “el Consorcio Provincial de Aguas es una entidad con la que logramos optimizar recursos, unificar criterios y asegurar una gestión homogénea del ciclo integral del agua”. Este organismo se constituyó, según recuerdan desde la institución, hace poco más de un año y comenzó con las localidades que hasta entonces conformaban el Consorcio de Agua de La Plana y el Consorcio de Aguas Pla de l'Arc, así como la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana.

La entidad tiene personalidad jurídica propia y es responsable del despliegue y gestión de todas las infraestructuras hidráulicas colectivas que desarrolla el plan director de abastecimientos (PDA) de agua potable en la provincia de Castellón, con representación de las diferentes administraciones implicadas en la gestión del agua y consignaciones presupuestarias estables para permitir la elaboración de planes plurianuales de inversión para su implantación.

Ordananza fiscal y obra de emergencia

En otro orden de cosas, el pleno del Consorcio Provincial de Aguas de Castellón celebrado este jueves también ha incluido la aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta.

Asimismo, se ha aprobado la delegación de la adquisición de terrenos para planta de tratamiento en Pedrizas, un paso imprescindible para proceder a la licitación de una obra cuyo objetivo es el de aumentar la garantía sanitaria del agua.

Además, en el pleno se ha dado cuenta de la contratación de emergencia de una actuación en el pozo Meanes para garantizar el suministro. La actuación en la avería detectada se llevó a cabo el pasado mes de abril ya que el caudal de impulsión estaba disminuyendo de forma considerable, debido a una posible fuga en la tubería de impulsión, problemas en el cableado y en la misma bomba. Así, con el objetivo puesto en evitar la interrupción de un servicio esencial, el Consorcio Provincial de Aguas actuó de emergencia en la avería detectada en la tubería de impulsión y los equipos de bombeo del Pozo Meanes.

El diputado responsable del Ciclo Integral del Agua, Iván Sánchez, ha incidido en que “asegurar el abastecimiento de agua potable en toda la provincia, con especial atención a los pueblos más pequeños, que son los que menos recursos tienen, es y seguirá siendo una prioridad absoluta para esta Diputación”.