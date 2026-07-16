Estreno en el centro comercial Salera de Castellón: una popular cadena danesa abre su nueva tienda

El centro comercial Salera de Castellón vuelve a vestirse de estreno este jueves al levantar la persiana por primera vez una nueva tienda, esta vez de origen danés y caracterizada por sus productos de bajo coste.

De hecho, con el lema "Halløj Salera!" ("hola, Salera" en danés) el establecimiento ha dado la bienvenida a sus primeros clientes en su campaña de presentación. Se trata, como ya recogió este diario, de Flying Tiger Copenhagen, que a las 11 horas ha abierto el establecimiento localizado entre Décimas y Ulanka, en el local donde antes se ubicaba Snipes, muy cerca de Primark.

Se suma al del centro

Así, la cadena pone en marcha su segundo local en la capital de la Plana, pues el de Salera se suma al ubicado en el centro de la ciudad, en la calle Enmedio, y que recientemente fue reubicado en un punto más próximo a la Puerta del Sol.

Momento previo a la apertura de la tienda. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Flying Tiger Copenhagen surgió en un puesto en un mercadillo de Dinamarca, donde el fundador Lennart Lajboschitz vendía paraguas con su esposa Suz. Ambos abrieron en 1988 su primera tienda física en un barrio de Copenhague. Y ahora, más de 30 años después, superan el millar de tiendas con una oferta centrada en regalos, decoración o productos de manualidades, entre otros.

Tras los últimos movimientos

La puesta en marcha de esta tienda se suma a otros recientes movimientos en el recinto comercial castellonense. Recientemente se produjo el retorno de Cortefiel, así como el desembarco de la firma de moda premium Scalpers.

Más allá, de cara a las próximas aperturas conocidas, está pendiente el estreno de la tienda de TK Maxx, firma estadounidense de descuento, en un gran establecimiento junto al hipermercado Alcampo. También, en base a información de los fondos propietarios de Salera, Lighthouse Properties y Resilient Reit, está previsto un local de Rossellimac, Apple Premium Reseller especializado en tecnología y servicios de la marca de la manzana mordida.