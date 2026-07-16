La Generalitat aconseja evitar organizar 'bous al carrer' el día del eclipse

La afluencia de turistas y volumen de desplazamientos por carretera a Castellón previsto para el día del eclipse, el 12 de agosto, coincide con multitud de festejos de la Asunción (el 15 de agosto) por toda la provincia y, en especial, en el interior. Desde la Generalitat valenciana han remitido a los ayuntamientos indicaciones -que a su vez han trasladado a las comisiones- de evitar organizar eventos multitudinarios ese día. Y esto incluye los tradicionales bous al carrer, que requieren seguridad y servicios de emergencia disponibles y que así quedarían liberados para urgencias que puedan surgir esa jornada.

Entrega de paquetes

Otro consejo del Consell es que «las empresas de distribución prioricen los repartos por la mañana y los eviten por la tarde».

Desde la Conselleria de Universidades confirmaron que se ha hecho traslado de estas recomendaciones desde la Conselleria de Emergencias. Pero también el director general de Ciencia e Investigación de la Generalitat (Cultura), Rafael Sebastián, manifestó recientemente en esta línea que «se da la circunstancia del que el eclipse se va a registrar en plena operación de tráfico por el puente del 15 de agosto y coincide con muchas celebraciones populares en los pueblos».

«Por ello -agregó-, hemos pedido a los municipios que incluyen animales en sus festejos, como bous al carrer, que replanifiquen estos actos para evitar su transporte ese día ante los posibles atascos y el calor».

El caso de Vilafranca: sí que se ha organizado para la víspera y el día después

En fiestas de agosto no suelen faltar los toros. Desde comisiones festivas como la de Vilafranca, Pablo Pitarch relata que en su caso las celebraciones sí coinciden con el eclipse del 12 de agosto. «Nos comentaron desde el ayuntamiento que no era recomendable, por seguridad, organizar bous al carrer ese día, pues así se había transmitido desde la Generalitat. Pero justo el 12 de agosto no habíamos previsto. Sí tendremos embolada infantil, desfile infantil de disfraces por la tarde y para mayores por la noche, que acabará con una fiesta en la plaza de toros», señaló.

Con todo, la víspera del fenómeno astronómico y el día después sí habrá actos taurinos, «el martes 11, el toro de los quintos; y el jueves 13, el de la comisión». Y el 12 hay un acto previsto, pero por la mañana, de transhumancia infantil con mansos.

Colectivos taurinos: Dudas sobre qué ocurrirá con los permisos

El presidente de la Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer, Germán Zaragozá, dijo que «en una reunión la Generalitat recomendó a los alcaldes, sin prohibir, cambiar la fecha del toro si coincide con el día 12 del eclipse». «Es difícil cambiar el toro de fecha porque muchos ya están contratados. Pero, si se puede, es de sentido común», indicó.

Julio Franch, presidente de la Asociación en Defensa de las Tradiciones de Bous al Carrer, dijo que «los permisos de toros se gestionan 15 días hábiles antes. Si se suspende debe ser fuerza mayor y reprogramar en iguales condiciones. Ahora por alertas de calor se hace. Veremos qué ocurre de cara al 12 de agosto» .