Impacto de la ola de calor en Castellón: sensación térmica por encima de 40º

Aunque este jueves han mejorado las condiciones meteorológicas tras el pico del miércoles, la ola de calor ha dejado en Castellón una sensación térmica por encima de los 40º. Esto y las noches ecuatoriales en buena parte del litoral han marcado la jornada en la provincia.

Las máximas han experimentado un ligero descenso con respecto a la víspera. Así, la red de la Associació Valenciana de Meteorologia ha registrado valores superiores a los 37º de máxima en el interior, frente a los 40º del miércoles (Montanejos). En concreto, el ranking provincial lo encabeza este jueves la Mata (37,6º) y la Todolella (36,8º).

Temperaturas máximas este jueves / AVAMET

Sensación térmica

Sin embargo, el bochorno provocado por la humedad ambiental y la calima ha propiciado que en puntos del litoral se llegara a una sensación térmica de 40º o incluso superior. Un ejemplo. En Sant Jordi la sensación térmica ha sido de 43º y en Torrenostra de 42º, mientras que en municipios como Benicarló, la Pobla Tornesa, Onda, Gaibiel, Segorbe, la Vall d'Almonacid o Montanejos ha sido de 40º.

Noches ecuatoriales

De nuevo ha sido difícil conciliar el sueño en muchos puntos de la costa, con noches tórridas en Castelló, Orpesa, Benicàssim, Almenara o la Vall d'Uixó.

Mínimas más altas en la provincia de Castellón este jueves. / AVAMET

Previsión para los próximos días

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido una circular informativa sobre un nuevo episodio de ola de calor. Según ha indicado, se va a producir un ascenso progresivo que comenzará este sábado, hasta alcanzar valores muy elevados durante la primera mitad de la próxima semana.

De cara a este viernes, no obstante, los cambios serán ligeros, con 34º de máxima en Castelló y 25 de mínima y cielo poco nuboso o despejado con nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde. En el interior los valores máximos oscilarán por 35-36º. Además, es probable que se mantenga el polvo en suspensión, según la Aemet.

El sábado pueden reaparecer los chubascos y tormentas acompañadas de rachas muy fuertes o granizo. Tampoco se descarta reducción de la visibilidad en zonas altas por polvo en suspensión. Las máximas oscilarán entre 33º de máxima y 25 de mínima en Castelló o los 34-35º del interior.