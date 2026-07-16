Los mataderos de Castellón acogen a los ganaderos de Valencia al haberse cerrado la última instalación de su provincia

El sector de los pequeños ganaderos de vacas, ovinos y equinos experimenta una anomalía: los profesionales de la provincia de Valencia se están viendo obligados a desplazarse a la provincia de Castellón porque en su provincia se han quedado sin instalaciones municipales después del cierre del matadero de Burjassot el año pasado. Así pues, los mataderos de la Plana (en Burriana) y de Vinaròs realizan desde hace meses servicios para los ganaderos de la provincia vecina. Castellón sí que presenta suficiente cantidad de mataderos municipales para abstecer a los ganaderos locales, ya que entre los de Burriana, Vinaròs, Morella y Benassal hay suficiente para la demanda existente.

Esta es una cuestión que, según afirman a Mediterráneo desde la Asociación Valenciana de Agricultura (Ava-Asaja), supone un agravio "frente a la competencia" de los ganaderos adscritos a mayoristas, quienes sí cuentan con instalaciones privadas propias tanto en Castellón como en Valencia. El perjuicio principal, insisten, es "el gasto de transporte que se genera entre Valencia y Burriana". Asimismo, aunque inciden en que no afecta a la calidad de la carne pues las furgonetas están refrigeradas, pasa más tiempo hasta que llegan a las carnicerías.

El problema ha sido el cierre de los tradicionales mataderos de los pueblos. "Antiguamente la gran mayoría de poblaciones tenían mataderos municipales que daban servicio a los ganaderos de la zona. Decenas de ganaderos valencianos tuvieron que redirigir sus vacas, ovejas y caballos a la instalación que ahora les queda más cerca: el Matadero de la Plana a unos 60 kilómetros de la ciudad de Valencia, e incluso en algunos casos a Vinaròs, de reciente apertura. Ello está causando un grave perjuicio económico, más aún con la escalada de los carburantes desde la guerra en Oriente Medio", indican en Ava-Asaja.

Sin colapso

Las fuentes consideran que no hay overbooking en los centros de Castellón a causa de la llegada de los ganaderos valencianos y aseguran que los mataderos de la provincia pueden sostener la demanda de los vecinos y la propia, pero no consideran que esto sea lo ideal y hacen una petición a la Generalitat. Así, la asociación reclama a la Conselleria de Agricultura y al resto de administraciones con competencias "que se impliquen en la apertura y funcionamiento de un matadero en la provincia de Valencia". Esto beneficiaría también, dicen, "a las carnicerías locales y los consumidores que prefieren una carne de proximidad más saludable y sostenible".

Otra derivada de esta falta de mataderos es que en ninguna de las dos provincias existen instalaciones adaptadas para los pequeños ganaderos que quieren apostar por la producción ecológica. Terminan abocados "a vender en convencional".

Otros sectores

Ava-Asaja denuncia aparte la situación de los ganaderos de conejos. El sector cunícola se ve muchas veces forzado a desplazarse a La Mancha o Tarragona para realizar su actividad, si bien el matadero de Benassal presta este servicio. Por lo demás, los sectores avícola y porcino "presentan una buena situación".

La organización presidida por Cristóbal Aguado lamenta que "la desaparición de los mataderos comporta el cierre de explotaciones ganaderas y la pérdida de empleos tanto en el matadero como en las carnicerías y otros negocios locales que dependen de sus productos”.