Fallece Carme Olària, referente de la prehistoria y la arqueología castellonense, a los 82 años

La arqueóloga y catedrática de Prehistoria Carme Olària Puyoles falleció el 13 de julio en Barcelona a los 82 años, según ha comunicado la Universitat Jaume I. Su muerte supone la pérdida de una figura fundamental para el conocimiento y la divulgación de la prehistoria castellonense, así como de una docente que contribuyó decisivamente a consolidar estos estudios en la universidad pública de Castellón.

Olària fue catedrática del Departamento de Historia, Geografía y Arte de la UJI, donde desarrolló una extensa labor académica y formó a varias generaciones de estudiantes. Su actividad estuvo marcada por la voluntad de vincular la enseñanza universitaria con la investigación arqueológica sobre el terreno.

Antes de la creación de la Universitat Jaume I, también ejerció como profesora de Arqueología en el Colegio Universitario de Castellón. A lo largo de su carrera participó en numerosos proyectos y excavaciones que permitieron profundizar en el conocimiento de las comunidades humanas que habitaron el territorio valenciano durante la prehistoria.

Condol de la comunitat universitària per la mort de Carme Olària Puyoles, ahir 13 de juliol a Barcelona, als 82 anys. Carme va ser catedràtica de Prehistòria del Departament d'Història, Geografia i Art de l'UJI. -- Descanse en pau



[image or embed] — Universitat Jaume I (@uji.es) 15 de julio de 2026 a las 10:59 Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido. Publicación en Bluesky sobre el condol de la comunitat univers

Una vida dedicada a investigar los orígenes humanos

Entre los espacios asociados a su trayectoria destaca la Cova Matutano de Vilafamés, uno de los yacimientos prehistóricos más relevantes de la Comunitat Valenciana. En este enclave se recuperó una falange distal de la mano derecha perteneciente a un individuo cromañón, un hallazgo que aportó información de gran valor sobre la presencia de seres humanos modernos en el Mediterráneo peninsular.

24/10/2003 - Excavaciones arqueológicas. Hallan un cuerpo de 9.000 años en la Cova Fosca. El conseller de Educacion, Cultura, Educacion y Deporte, Esteban Gonzalez Pons. Las excavaciones están dirigidas por Carmen Olària, catedrática de prehistoria de la Universitat Jaume I / Mediterráneo

Su trabajo también estuvo estrechamente relacionado con otros yacimientos castellonenses, como la cueva del Tossal de la Font, igualmente en Vilafamés, donde las investigaciones documentaron restos humanos arcaicos y permitieron reconstruir aspectos del paisaje, el clima y la fauna de hace decenas de miles de años.

Más allá de los descubrimientos concretos, Olària contribuyó a situar la arqueología castellonense dentro de los grandes debates sobre la evolución humana, defendiendo la importancia de los yacimientos mediterráneos para comprender el poblamiento de la península ibérica.

Una científica con una profunda mirada humanista

En septiembre de 2003, Carme Olària impartió la lección inaugural del curso académico 2003-2004 de la Universitat Jaume I, titulada La evolución humana y las principales referencias fósiles en el Mediterráneo peninsular. En aquella intervención realizó un amplio recorrido por el proceso de hominización y por los principales hallazgos arqueológicos de la costa mediterránea.

La conferencia reflejó también una de las dimensiones más significativas de su pensamiento: la defensa de la igualdad, la cooperación y la responsabilidad colectiva ante el futuro de la humanidad. Olària cuestionaba las desigualdades de género, el racismo, la violencia, la destrucción del planeta y la indiferencia ante la pobreza, y recordaba que la evolución biológica no garantizaba por sí sola una sociedad verdaderamente humana.

Su mensaje final fue una llamada a la conciencia y a la preservación de la vida: «Actuemos ya para preservar la vida de nuestro planeta».

Con su fallecimiento, la Universitat Jaume I y la comunidad científica despiden a una investigadora que ayudó a interpretar el pasado más remoto de Castellón y que entendió la arqueología no solo como una disciplina científica, sino también como una herramienta para reflexionar sobre el presente.

Descanse en paz.