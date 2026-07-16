¿Nueva ola de calor en Castellón? Aemet avisa de lo que puede pasar este fin de semana

La primera mitad del verano 2026 ya es la más cálida de la serie histórica de España. Entre el 1 de junio y el 15 de julio los termómetros de la península han registrado valores 3,3 grados por encima del promedio. En la provincia, el mercurio lleva marcando temperaturas extremas desde mucho antes de que comenzara la época estival.

Tras dos olas de calor, ahora los modelos alertan de un posible nuevo episodio cálido que volverá a traer temperaturas intensas. La entrada de una masa de aire cálida disparará los termómetros de la península en los próximos días pudiendo además traer polvo en suspensión.

Nueva ola de calor

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido una nota informativa alertando de la posible llegada de una nueva ola de calor. El próximo fin de semana una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión se extenderá por la península y Baleares. Se prevé que los termómetros registren temperaturas de más de 40 grados, pudiendo alcanzar los 44 en varios puntos del territorio. Pero, ¿afectará a Castellón?

En la provincia, los termómetros sufrirán un ligero repunte de las máximas, pero a diferencia de días anteriores, no se espera que alcancen los 40 grados.

Alerta por calor intenso

Ayer la Aemet activó la alerta naranja en el interior sur de Castellón, donde se sufrieron temperaturas extremas. Según la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), la máxima más elevada se registró en Montanejos, donde se alcanzaron los 40 grados. A este dato le siguió el de Zorita del Maestrazgo y Cirat, con 39,9 grados, Forcall con 39,1, y Segorbe con 39.

Para hoy, la Aemet ha activado varias alertas en toda la Comunitat Valenciana. En el interior sur de Alicante el aviso es naranja, mientras que en la provincia de Valencia es amarillo. En el caso de Castellón, de momento no hay ninguna alerta por calor activa aunque esto podrá cambiar en las próximas jornadas.

Altas temperaturas

Para mañana, Castellón continuará con valores similares a los registrados las pasadas jornadas. Aunque no se espera un repunte de las máximas, todos los termómetros de la provincia superarán los 30 grados durante las horas centrales del día. Según Aemet, estas son las máximas más elevadas pronosticadas para mañana viernes:

Segorbe : 35 grados

: 35 grados Bejís : 35 grados

: 35 grados Montanejos : 35 grados

: 35 grados Atzeneta del Maestrat : 35 grados

: 35 grados Onda : 34 grados

: 34 grados L'Alcora : 34 grados

: 34 grados Les Coves de Vinromà : 34 grados

: 34 grados Zorita del Maestrazgo: 34 grados

Por la noche, el calor no dará tregua. Para hoy, se esperan temperaturas tórridas (superiores a 25 grados) en todo el litoral castellonense, pudiendo ascender hasta los 27 grados. En el resto de localidades, los termómetros registrarán valores tropicales que oscilarán entre los 20 y 24 grados.

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Esta es la previsión según Aemet de cara a los próximos días: