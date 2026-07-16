Las peñas de bou al carrer anuncian que recurrirán contra el reglamento al ignorar el Consell sus 13 enmiendas

La Federación de Peñas Taurinas de Bou al Carrer de la Comunitat recurrirá judicialmente contra el reglamento de bous al carrer de la Generalitat tras la no inclusión de las 13 enmiendas que habían reivindicado los aficionados. Así lo ha explicado el presidente de la Federación, Germán Zaragoza: "No se ha modificado" ni uno solo de los 13 puntos que habían propuesto. "Ningún partido, ni PP ni Vox han presentado como enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos", tras vencer el plazo. "Por tanto, es una salida adelante. Vamos a presentar un recurso judicial contra el nuevo reglamento", ha indicado Zaragoza, recordando que así se había consensuado en la reunión que tuvo lugar el 5 de julio en la Casa de la Cultura de Rafelbunyol y a la que también acudió el director general de Cultura, Ignacio Prieto. Zaragoza señaló que Prieto se prestó como voluntario para mediar y solucionarlo, pero a la vista está que no han presentado las alegaciones. "Que digan que defienden la fiesta cuando después no es así...", ha remachado. Zaragoza señala que la Asociación en defensa de las tradiciones de bous al carrer, la unión de emboladores y la federación de toro de cuerda también apoyarán el recurso.

De las 13 enmiendas que solicitaban, la más importante es, según señala, que se derogue la necesidad de que haya una declaración responsable de los ayuntamientos, pues, explica, carecen de competencias legales para prohibir un festejo taurino y, sin embargo, dándoles esa potestad un ayuntamiento puede vetar festejos simplemente por ser antitaurino. Otro de los caballos de batalla es que los aficionados solicitan la derogación de todo el artículo completo que hace referencia al personal veterinario. "Se dan competencias a los veterinarios cuando ya se ganó un juicio en el 2004. Entendemos que haya libertad de contratación, si una peña o ayuntamiento quiere contratarlo, que lo haga, pero las funciones las debe decidir la persona que lo contrate, no la Generalitat. Por ejemplo, si quiere contratarlo para hacer las guías de traslado de los toros al matadero y no para el resto de cosas", ha apuntado. Asimismo, también solicitaban la inclusión del festejo de formación para menores de 16 años, como está arraigado en Cataluña, Aragón, Andalucía, Navarra y País Vasco. "El mismo reglamento sí permite a partir de 14 años y hasta 16 que podrán hacerse clases prácticas de muleta y capote; resulta un agravio comparativo respecto a los bous al carrer y es ilegal", ha argumentado. Además, criticaban que no se permitan poner divisas con arpón cuando en corridas y novilladas sí se autoriza.

Generalitat defiende su gestión

Por su parte, desde la Conselleria de Emergencias e Interior han señalado que durante toda la fase de elaboración del reglamento, el director general de Interior de la Conselleria de Emergencias e Interior, Vicente Huet, ha mantenido reuniones con todos los implicados en los festejos de bous al carrer (principalmente aficionados, a través de las peñas y las federaciones, pero también ganaderos, el ámbito sanitario, entre otros.) Fruto de esas reuniones se han incorporado al reglamento muchas de las propuestas de estos actores. El reglamento, además, ha pasado por todas las fases requeridas, como la de exposición pública y la de alegaciones, en las que también se han contemplado algunas propuestas. Prácticamente, "las únicas propuestas que no se han incorporado son las que apuntan a la participación de menores de 16 años en los festejos, dado que desde la conselleria no se cree adecuado, y la que pretende eliminar competencias de los ayuntamientos", ha rematado.