La reacción de un pueblo de Castellón al aviso de evitar los 'bous' el 12 de agosto: "No cambiaremos nuestro toro por ningún eclipse del mundo"

La comisión de fiestas de Sant Roc de la Vilavella mantendrá el toro previsto para el próximo 12 de agosto pese a las recomendaciones trasladadas por la Generalitat a los ayuntamientos para evitar la celebración de actos multitudinarios durante la jornada del eclipse.

La localidad, con una arraigada tradición taurina, tiene programado para esa tarde el toro de los jóvenes de la calle y, por ahora, no contempla modificar la fecha.

“No lo vamos a cambiar por ningún eclipse del mundo”, señalan desde la comisión de fiestas de Sant Roc.

Sus representantes defienden que el fenómeno astronómico tendrá una duración muy breve y consideran que no justifica alterar un programa festivo ya cerrado. “Ese fenómeno dura un minuto y a esas horas, no lo sabemos con certeza, pero es posible que quizás ya no esté en el ruedo”, apuntan.

La comisión reconoce que sí ha recibido el consejo de no celebrar bous al carrer ese día, pero insiste en que la recomendación no implica una prohibición.

“Por lo que se ve, el eclipse dura poco más de un minuto y no veo que por eso se tenga que parar el país”, sostiene uno de sus portavoces, que subraya además la dificultad de cambiar el festejo a estas alturas.

“Tenemos un programa muy completo con cinco jornadas ocupadas para 10 toros. Otra cosa es que nos lo prohíban”, añade.

Este 2026 la comisión de fiestas de Sant Roca de la Vilavella ha recibido el premio a la segunda mejor comisión de la Comunitat. / Mediterráneo

Indicaciones por la elevada afluencia de visitantes y desplazamientos

La decisión de la Vilavella contrasta con las indicaciones que la Generalitat ha trasladado a los municipios ante la previsión de una elevada afluencia de visitantes y desplazamientos por carretera a Castellón el próximo 12 de agosto, fecha del eclipse.

La jornada coincide, además, con los días previos a la festividad de la Asunción, el 15 de agosto, y con numerosos festejos populares en la provincia, especialmente en localidades del interior.

Desde el Consell se ha recomendado evitar la organización de eventos multitudinarios ese día con el objetivo de liberar recursos de seguridad y servicios de emergencia ante las posibles incidencias que puedan producirse durante una jornada marcada por el aumento de la movilidad, el calor y la concentración de personas.

Entre esos actos figuran los tradicionales bous al carrer, que requieren dispositivos específicos y disponibilidad de medios.

La Conselleria de Universidades confirmó que estas recomendaciones fueron trasladadas desde Emergencias. En la misma línea, el director general de Ciencia e Investigación de la Generalitat, Rafael Sebastián, señaló recientemente que el eclipse coincidirá con la operación de tráfico del puente del 15 de agosto y con numerosas celebraciones populares.

Por ello, explicó que se ha pedido a los municipios con festejos con animales, como los bous al carrer, que replanifiquen estos actos para evitar el transporte de reses ese día ante los posibles atascos y las altas temperaturas.

La recomendación también ha llegado a otras comisiones festivas. En Vilafranca, por ejemplo, las celebraciones coinciden con la fecha del eclipse, aunque no se habían programado bous al carrer para el 12 de agosto.

Según explica Pablo Pitarch, desde el Ayuntamiento se les trasladó que no era recomendable organizar actos taurinos ese día por motivos de seguridad.

La localidad sí tendrá actos taurinos la víspera y al día siguiente: el martes 11, el toro de los quintos, y el jueves 13, el de la comisión.

El día del eclipse habrá transhumancia infantil con mansos por la mañana, además de una embolada infantil, desfile de disfraces por la tarde y actos festivos por la noche.

Incertidumbre entre los colectivos taurinos

Entre los colectivos taurinos también existe incertidumbre sobre cómo se gestionarán los permisos de cara a esa jornada.

El presidente de la Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer, Germán Zaragozá, explica que la Generalitat recomendó a los alcaldes, sin prohibir, cambiar la fecha del toro si coincide con el 12 de agosto. “Es difícil cambiar el toro de fecha porque muchos ya están contratados. Pero, si se puede, es de sentido común”, señala.

Por su parte, Julio Franch, presidente de la Asociación en Defensa de las Tradiciones de Bous al Carrer, recuerda que los permisos se gestionan con 15 días hábiles de antelación y que, en caso de suspensión, debería estar justificada por causa de fuerza mayor y permitir una reprogramación en las mismas condiciones.

“Ahora por alertas de calor se hace. Veremos qué ocurre de cara al 12 de agosto”, apunta.

El 12 de agosto se perfila así como una jornada especialmente sensible para la provincia, con el eclipse, el aumento de desplazamientos, el inicio del ambiente festivo de la Asunción y la celebración de actos populares.

Mientras la Generalitat pide prudencia y replanificación, la Vilavella mantiene por ahora su apuesta taurina y defiende que su programación de Sant Roc seguirá adelante salvo prohibición expresa.