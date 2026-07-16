Secot Castellón constata el incremento del emprendimiento joven y femenino

Secot Castellón, la entidad de voluntariado sénior de asesoramiento empresarial, constata el incremento del emprendimiento joven y femenino en la provincia con su balance de actividad del primer semestre del 2026.

Las personas de 18 a 35 años, según detalla la organización, representan un 50% de los asesorados, mientras que por sexos las mujeres tienen un peso del 54% del total. En cuanto al origen de los participantes en los diferentes programas, mayoritariamente son de nacionalidad española (73%) o de países latinoamericanos (18%).

Comercio y hotelería, al frente

Por sectores de actividad, el comercio concentra el 13% de las iniciativas asesoradas, seguido de la hostelería (9%), la alimentación (8%) y la enseñanza y formación (5%). Además de pequeñas empresas, se han realizado mentorías de varias startups como las que operan en el mundo de las infraestructuras digitales.

Secot incide en que ha incrementado en un 38% las asesorías a personas emprendedoras y pequeñas empresas de la provincia, durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio de 2026, se han realizado un total de 175 asesorías que han contribuido a la creación de 24 nuevas empresas, un 71% más que en el mismo semestre del año 2025. Paralelamente, se han generado 28 puestos de trabajo, que suponen un incremento del 87%.

Además de asesorar a las personas emprendedoras que acuden directamente a la sede de Secot Castellón, en el Espaitec 1 de la UJI, la entidad colabora y participa activamente, en estos momentos, en proyectos de diversas instituciones que fomentan el emprendimiento como Benicàssim Activa, Move Up! o Castellón Global Program.

Además, Secot ha completado el diseño y la impartición de una iniciativa de formación emprendedora para personas en búsqueda de empleo, desarrollada en el marco de las iniciativas de orientación e inserción laboral Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación.

"Herramienta clave"

Por todo ello, el presidente de Secot Castellón, Juan José Montoro, considera que estos datos “confirman que la mentorización experta y cercana que ofrecemos desde Secot sigue siendo una herramienta clave para quienes se lanzan a emprender en la provincia de Castellón”.

El aumento, tanto en asesorías como en empresas y empleos creados, demuestra, según Montoro, que “nuestro modelo de voluntariado sénior aporta un valor real y tangible al tejido económico provincial”.

Por otra parte, el mentor de Secot Castellón José Joaquín Torres, ha asistido a la primera reunión de la nueva junta directiva nacional de Secot, surgida de la reciente asamblea general y de la que forma parte en relevo de Montoro.