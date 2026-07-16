SOS de los talleres de Castellón por los retrasos en la retirada de neumáticos usados

Los talleres de Castellón han lanzado un SOS ante los "continuos retrasos" que sufren en la recogida de neumáticos usados por el peligro que suponen para la seguridad y salud ante la limitación de espacios o el riesgo de incendio.

Así lo han trasladado este jueves las asociaciones provinciales de talleres de reparación de vehículos de Valencia (Fevauto) y Castellón (Astrauto) a la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana.

Según explican, la retirada de este material "se está produciendo con retrasos que alcanzan una media de dos meses desde la solicitud de recogida, muy por encima del plazo máximo de 15 días naturales establecido en el código voluntario de buenas prácticas suscrito por todas las partes implicadas".

Obligados a cesar el servicio

"Estas demoras provocan la acumulación de cantidades que exceden la capacidad de sus instalaciones. Una falta de espacio que limita la actividad del taller y obliga, además, a no poder ofrecer el servicio de cambio de neumáticos", añaden.

Fevauto y Astrauto alertan también de la "inseguridad jurídica" que genera, ya que, al continuar almacenando los residuos durante meses, los talleres "pueden verse expuestos a inspecciones ambientales, requerimientos administrativos o sanciones".

Para abordar esta problemática, desde Astrauto y Fevauto, Pablo Colom y María José Lladró, respectivamente, se han reunido con el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco Coll, y el responsable de Inspección Medioambiental, Joaquín Sala Marín, quienes, según afirman desde los talleres, han mostrado su predisposición a analizar posibles vías de actuación para mejorar el servicio de retirada y evitar que los retrasos sigan perjudicando a los establecimientos.