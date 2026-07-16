Tráfico en Castellón: La DGT informa de cortes de carril por obras en varias carreteras de Castellón
Varias vías de Castellón registran este jueves afecciones al tráfico por obras que implican el corte de carriles o sentidos
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El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este jueves varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:50 horas.
AP-7
- Castelló de la Plana (km 427 - 425): Obra, sentido decreciente, Carril cortado
- Vinaròs (km 355 - 356): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-10
- Cabanes (km 44 - 90): Obra, sentido creciente, Carril cortado
- La Torre d'en Doménec (km 56): Obra, sentido creciente, Carril cortado
- Sant Mateu (km 81 - 82): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-12
- Ares del Maestrat (km 0 - 1): Obra, sentido creciente y decreciente, Carril único doble sentido
CV-14
- Morella (km 8): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-15
- Albocàsser (km 29 - 73): Obra, sentido creciente, Carril cortado
- Ares del Maestrat (km 40 - 47): Obra, sentido creciente Carril cortado
CV-124
- Castellfort (km 32): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-213
- Navajas (km 1 - 2.5): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
N-225
- Castelló de la Plana (km 49 - 51): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
N-340
- Torreblanca (km 1011 - 1012): Obra, sentido creciente, Carril único doble sentido
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