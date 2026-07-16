Tráfico en Castellón: La DGT informa de cortes de carril por obras en varias carreteras de Castellón

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este jueves varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:50 horas.

AP-7

Castelló de la Plana (km 427 - 425) : Obra, sentido decreciente, Carril cortado

: Obra, sentido Carril cortado Vinaròs (km 355 - 356): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-10

Cabanes (km 44 - 90) : Obra, sentido creciente , Carril cortado

: Obra, sentido , Carril cortado La Torre d'en Doménec (km 56): Obra, sentido creciente , Carril cortado

Obra, sentido , Carril cortado Sant Mateu (km 81 - 82): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-12

Ares del Maestrat (km 0 - 1): Obra, sentido creciente y decreciente, Carril único doble sentido

CV-14

Morella (km 8): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-15

Albocàsser (km 29 - 73) : Obra, sentido creciente, Carril cortado

: Obra, sentido Carril cortado Ares del Maestrat (km 40 - 47): Obra, sentido creciente Carril cortado

CV-124

Castellfort (km 32): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-213

Navajas (km 1 - 2.5): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

N-225

Castelló de la Plana (km 49 - 51): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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N-340