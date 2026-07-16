Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
'Bous al carrer'Final del MundialCoste de la vidaPablo LópezCrisis empresa citrícola
instagramlinkedin

Tráfico en Castellón: La DGT informa de cortes de carril por obras en varias carreteras de Castellón

Varias vías de Castellón registran este jueves afecciones al tráfico por obras que implican el corte de carriles o sentidos

Imagen de la A-23 en Castellón

Imagen de la A-23 en Castellón / DGT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Adriana James

Adriana James

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este jueves varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:50 horas.

AP-7

  • Castelló de la Plana (km 427 - 425): Obra, sentido decreciente, Carril cortado
  • Vinaròs (km 355 - 356): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-10

  • Cabanes (km 44 - 90): Obra, sentido creciente, Carril cortado
  • La Torre d'en Doménec (km 56): Obra, sentido creciente, Carril cortado
  • Sant Mateu (km 81 - 82): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-12

  • Ares del Maestrat (km 0 - 1): Obra, sentido creciente y decreciente, Carril único doble sentido

CV-14

  • Morella (km 8): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-15

  • Albocàsser (km 29 - 73): Obra, sentido creciente, Carril cortado
  • Ares del Maestrat (km 40 - 47): Obra, sentido creciente Carril cortado

CV-124

  • Castellfort (km 32): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-213

  • Navajas (km 1 - 2.5): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

N-225

  • Castelló de la Plana (km 49 - 51): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

Noticias relacionadas

N-340

  • Torreblanca (km 1011 - 1012): Obra, sentido creciente, Carril único doble sentido

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El aeropuerto de Castellón recupera los vuelos directos a una 'joya' del Mediterráneo: billetes desde 37 euros
  2. El pueblo a menos de una hora de Castellón donde Cristina Pardo encuentra refugio tras dejar laSexta: Poco más de 2.000 habitantes y patrimonio medieval
  3. Novedades en el centro comercial Salera: Abre sus puertas una reconocida marca de ropa
  4. Un corredor de Castellón herido por asta de toro en el último encierro de San Fermín
  5. Primer paso para reabrir una cadena de supermercados en Castellón: esta es la empresa que aspira a estos locales
  6. Fuerte granizada en el interior de Castellón: No te pierdas el vídeo
  7. Se desprende parte del techo en una zona interna del Hospital General de Castellón
  8. Dos corredores de Castellón heridos en el encierro del jueves de San Fermín

Tráfico en Castellón: Varias carreteras registran cortes de carril y sentido por obras

Tráfico en Castellón: Varias carreteras registran cortes de carril y sentido por obras

Tráfico en Castellón: La DGT informa de cortes de carril por obras en varias carreteras de Castellón

Tráfico en Castellón: La DGT informa de cortes de carril por obras en varias carreteras de Castellón

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Momento decisivo para la cerámica de Castellón: defensa del sector en el Parlamento Europeo a las puertas de conocer los cambios en el mercado de emisiones

Momento decisivo para la cerámica de Castellón: defensa del sector en el Parlamento Europeo a las puertas de conocer los cambios en el mercado de emisiones

La Generalitat aconseja evitar organizar 'bous al carrer' el día del eclipse

La Generalitat aconseja evitar organizar 'bous al carrer' el día del eclipse

El mapa del calor sofocante en Castellón: Estos son los municipios que lideran los registros en plena ola

El mapa del calor sofocante en Castellón: Estos son los municipios que lideran los registros en plena ola

El coste de la vida en Castellón sigue por encima de la media nacional: así evolucionan los combustibles, los alimentos o el turismo

El coste de la vida en Castellón sigue por encima de la media nacional: así evolucionan los combustibles, los alimentos o el turismo

El uso de cualquier tipo de maquinaria es la infracción más común durante los días de cierre de los parques naturales de Castellón

El uso de cualquier tipo de maquinaria es la infracción más común durante los días de cierre de los parques naturales de Castellón
Tracking Pixel Contents