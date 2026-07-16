Unión de Mutuas impulsa una nueva etapa estratégica tras ingresar con 412 millones por cotizaciones en 2025

La Junta General de Unión de Mutuas ha aprobado este jueves las cuentas correspondientes al ejercicio 2025, en el que la entidad registró unos ingresos por cotizaciones superiores a los 412,7 millones de euros, un 4,7% más que el año anterior, y obtuvo un resultado a distribuir de 6 millones de euros, ingresando 4 millones en el Banco de España.

La Junta General ha contado con la participación de cerca de un centenar de asistentes que representaban a alrededor de mil empresas mutualistas. Entre ellos se encuentran responsables de algunos de los principales grupos empresariales, así como representantes institucionales, sindicales y de organizaciones empresariales de referencia, entre ellas la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Ascer, Anffecc, Astrauto, Arival, la Cámara de Comercio de Castellón y la Universitat Jaume I.

Cumplimiento de los compromisos

El presidente de la Mutua, Héctor Colonques, y la directora gerente, Carmen Barber, han presentado los resultados del ejercicio, marcado por el cumplimiento de los compromisos de la mutua con la salud laboral, la sostenibilidad, la calidad asistencial y el buen gobierno, en un contexto de alta presión operativa y de una mayor exigencia normativa. El acto ha contado con la participación de la subdelegada del Gobierno en la provincia de Castellón, Antonia García Valls.

En detalle, durante el ejercicio pasado, la mutua protegió a 393.204 personas trabajadoras, lo que representa un incremento del 4,08% respecto a 2024. El número de empresas mutualistas asociadas también aumentó, alcanzando las 37.945.

Unión de Mutuas cuenta con más de 600 profesionales distribuidos en una red asistencial formada por 35 centros propios, un hospital propio y un hospital mancomunado. Durante 2025 ha continuado avanzando en la modernización de su red asistencial mediante actuaciones como la reforma de los centros asistenciales como los de Vila-real o Barcelona, que han permitido ampliar los espacios destinados a rehabilitación y optimizar la capacidad asistencial. Asimismo, la mutua ha incorporado equipamiento de diagnóstico de última generación y ha integrado la inteligencia artificial en su sistema de diagnóstico por la imagen.

"Alta exigencia por el incremento del absentismo"

Colonques ha destacado que la mutua seguirá trabajando “con responsabilidad, con cercanía y con una firme voluntad de mejora” ante los desafíos del mercado laboral, el envejecimiento de la población activa, la gestión sanitaria o la demanda de unos servicios cada vez más ágiles y personalizados.

Por su parte, Barber, en la presentación de la memoria de sostenibilidad y del informe de gobierno corporativo, ha señalado que 2025 fue "un ejercicio de alta exigencia debido al incremento del absentismo laboral y del gasto asociado a los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes, lo que ha tensionado la sostenibilidad financiera y nos ha obligado a ser más eficientes".

La directora gerente ha incidido en que durante el ejercicio se reforzaron los mecanismos de control interno, gestión de riesgos, transparencia y buen gobierno, así como el hito de ser la primera mutua en obtener la certificación UNE en contratación pública, de la que se hizo entrega en el encuentro.

Nuevo plan

Con la vista puesta en los próximos años, la entidad impulsa un nuevo plan estratégico que consolida un modelo basado en el servicio, una gestión eficiente y las personas, y que marcará las principales líneas de actuación durante los próximos años.

"Quiero reconocer expresamente el compromiso y la profesionalidad de las personas que trabajan en Unión de Mutuas. Son nuestro principal activo y quienes nos permiten cumplir cada día con nuestra misión de servicio a empresas, trabajadores y Seguridad Social", ha afirmado.

Asimismo, este último año ha supuesto la consolidación y asentamiento de la plataforma digital Mutua On Line 4.0, lanzada en 2024, y que está dirigida a empresas mutualistas y autorizados RED, para facilitar y agilizar la gestión de trámites, especialmente en la consulta de expedientes, informes y prestaciones. Entre los principales avances del ejercicio destaca el lanzamiento de una aplicación móvil. Con esta iniciativa, Unión de Mutuas garantiza el acceso a la plataforma todos los días, desde cualquier lugar y en cualquier momento, reforzando la proximidad y el acompañamiento a sus mutualistas y colaboradores.

Los esfuerzos realizados para mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios se reflejaron en los indicadores de satisfacción registrados durante el ejercicio. El 99,71% de las personas hospitalizadas, el 93,06% de las personas accidentadas y el 93,4% de las empresas mutualistas valoraron positivamente la atención recibida.