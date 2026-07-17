La feroz batalla por un alquiler en Castellón: 43 aspirantes por cada piso ofertado

¿Buscas un piso para alquilar en la provincia de Castellón? Si estás en esta situación deberás tener muy en cuenta que no eres la única persona. Hasta 43 posibles inquilinos están compitiendo en estos momentos de media por cada oferta de arrendamiento que se publica en el territorio en un plazo máximo de 10 días.

La falta de oferta y la creciente demanda lleva a que la competencia cada vez sea mayor en suelo castellonense, batiendo otro récord, según los últimos datos al cierre del segundo trimestre publicados ahora por el Observatorio del Alquiler. Y es que, para hacerse una idea, la pugna por cada inmueble que sale en arrendamiento implica a un autobús casi lleno, una clase y media de Secundaria o las alineaciones titulares de prácticamente cuatro equipos de fútbol.

La demanda, multiplicada por cuatro

El estudio refleja que la demanda, en apenas cuatro años, se ha multiplicado por cuatro, pues en el 2022 eran 10 los candidatos frente a los 43 actuales. De hecho, entre 2025 y 2026 el incremento ha sido del 22,9%, ya que el ejercicio pasado los aspirantes eran 35. Esta cifra ya estaba situada dentro del umbral de riesgo de presión del mercado inmobiliario, mientras que ahora ya se considera elevada y va camino de subir aún más.

Misma tendencia sigue la evolución de los precios. Los inquilinos pagan a sus caseros una media de 754 euros en suelo castellonense. Es un 4% más que los 725 euros que se abonaban el año pasado. Y si se mira más atrás la subida aún es mucho más drástica: hasta un 41% han repuntado los alquileres en los últimos cinco años en la provincia.

Fuga de una de cada tres viviendas

Detrás de todo ello está la escasa oferta, que al parecer tocó suelo el año pasado, con apenas 7.206 inmuebles ofertados en alquiler en la provincia, un 35% menos que los 11.142 del 2019. Es decir, que una de cada tres viviendas se fugaron en este periodo del mercado.

En la cara positiva está que, en lo que va de 2026, se está logrando frenar esta fuga, ya que, aunque son pocas, se han incorporado 110 inmuebles al mercado del arrendamiento en Castellón, un 1,5% más, hasta alcanzar los 7.316. Aun así, la provincia se encuentra un 34% por debajo de los niveles previos al covid.

Con todo, la provincia aún se sitúa en niveles medios de presión y precios respecto al resto de España. Está en mejor situación que grandes territorios como Madrid, Barcelona o las vecinas Valencia y Tarragona, pero con más complicaciones que otras zonas como Teruel o Murcia.