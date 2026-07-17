Castellón no tendrá alivio: la canícula marca la previsión del fin de semana y deja otra posible ola de calor a la vista

El pasado miércoles 15 dio comienzo la canícula, el periodo estadísticamente más cálido en España. A esto hay que sumarle los continuos episodios cálidos que están afectando a todo el territorio peninsular. Las borrascas y las masas de aire frescas circulan en latitudes más altas lo que provoca intervalos de descanso muy cortos entre los periodos de temperaturas extremas.

Los modelos advierten que España se enfrenta a una posible nueva ola de calor a partir del próximo miércoles 22. Aunque todavía es pronto para determinar si este episodio cumplirá los criterios oficiales para ser considerado una ola de calor, el panorama actual apunta a un nuevo y persistente periodo de altas temperaturas.

Alertas por altas temperaturas

El calor continuará siendo el protagonista en toda la Comunitat Valenciana. Para el día de hoy, las provincias de Valencia y Alicante esperan temperaturas próximas a los 40 grados. Así, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla por altas temperaturas en ambas provincias. Por el contrario, la Aemet no ha activado ningún aviso en Castellón. Aun así, habrá que prestar atención a la evolución meteorológica de las próximas jornadas.

Noches sofocantes

Esta noche, Castellón volverá a registrar temperaturas tropicales en toda la provincia. Las localidades mantendrán los termómetros por encima de los 20 grados durante toda la noche, pudiendo alcanzar los 24. En el litoral, los valores térmicos serán incluso más elevados. La costa castellonense sufrirá esta noche temperaturas tórridas que no solo superarán los 25 grados, sino que podrán aproximarse a los 30.

Máximas elevadas

De cara a mañana sábado, las máximas mantendrán valores similares a los de la jornada de hoy. Se prevén temperaturas de más de 30 grados en toda la provincia, excepto en algunos territorios del interior norte. Según la Aemet, estas son las máximas más elevadas pronosticadas para mañana sábado:

Atzeneta del Maestrat : 35 grados

: 35 grados Segorbe : 34 grados

: 34 grados Onda : 34 grados

: 34 grados L'Alcora : 34 grados

: 34 grados Montanejos : 34 grados

: 34 grados Azuébar : 33 grados

: 33 grados Castelló : 33 grados

: 33 grados Les Coves de Vinromà : 33 grados

: 33 grados Zorita del Maestrazgo: 33 grados

Para el domingo, las máximas mantendrán una tendencia similar, pudiendo aumentar ligeramente. Los modelos esperan que los termómetros de la mitad sur oscilen entre los 34 y 36 grados, mientras que en la mitad norte se mantendrán en torno a los 31 o 32 grados, pudiendo destacar algún territorio como Zorita del Maestrazgo, con una máxima prevista de 35 grados.

Cielos cubiertos y polvo en suspensión

Los cielos de Castellón se mantendrán cubiertos durante esta noche. La nubosidad se extenderá a las localidades prelitorales durante las primeras horas de la mañana del sábado, lo que podrá dejar chubascos y tormentas en el interior norte. De cara a la noche, los cielos presentarán intervalos de nubes altas en todo el interior castellonense. El domingo, el litoral de la provincia amanecerá con cielos muy nubosos. La nubosidad se mantendrá durante toda la jornada en gran parte de la provincia, con especial incidencia en el interior.

Los modelos advierten de la presencia de viento flojo de dirección variable y no descarta reducción de visibilidad en zonas altas por polvo en suspensión.

Próxima semana

Para la próxima semana, la Aemet adelanta temperaturas de hasta 37 grados en el interior de la provincia. Habrá que esperar para confirmar si la península vuelve a sufrir una ola de calor o se trata simplemente de un nuevo repunte de las máximas.

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Esta es la previsión por municipios según Aemet de cara a los próximos días: