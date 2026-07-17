Dos ciclistas se niegan a la prueba de alcoholemia en Vila-real: así terminó la actuación

Las normas de circulación no terminan en los coches, las motocicletas o los vehículos de mayor tamaño. Quienes se desplazan en bicicleta también son conductores y, como tales, deben cumplir determinadas obligaciones cuando circulan por la vía pública.

Sin embargo, algunas de estas exigencias todavía pueden resultar desconocidas para parte de la ciudadanía. Una de ellas está relacionada con los controles de alcohol y drogas y con la obligación de colaborar cuando los agentes requieren la realización de las pruebas correspondientes.

La Policía Local de Vila-real denunció hace unos días a dos ciclistas que se negaron a someterse a las pruebas de alcoholemia, según informa EFE. Los agentes procedieron además a la inmovilización de ambas bicicletas.

Una pregunta tipo test con consecuencias reales

“¿Están los ciclistas obligados a someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas?”, preguntó la Policía Local en su cuenta de Instagram.

La publicación ofrecía cuatro posibles respuestas. La opción correcta indicaba que los conductores de bicicletas están obligados a realizar estas pruebas cuando proceda y que negarse constituye una infracción del Reglamento General de Circulación.

El recordatorio se produjo después de que los dos ciclistas rechazaran realizar las pruebas requeridas por los agentes.

Dos denuncias y las bicicletas inmovilizadas

Ante la negativa, la Policía Local de Vila-real denunció a los dos conductores. La actuación tuvo además una consecuencia inmediata: los agentes procedieron a inmovilizar ambas bicicletas.

La negativa a realizar las pruebas puede dar lugar a una denuncia y a la adopción de otras medidas, entre ellas la inmovilización del vehículo. En este caso, la intervención policial terminó con las dos bicicletas fuera de circulación.

Los ciclistas también deben someterse a los controles

La Policía Local ha insistido en que las obligaciones relacionadas con los controles de alcohol y drogas también alcanzan a quienes conducen una bicicleta.

Con esta publicación, el cuerpo ha querido recordar la importancia de conocer y respetar las normas de circulación. Los controles tienen como objetivo garantizar la seguridad vial de todas las personas que utilizan la vía pública.