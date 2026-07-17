Uno de cada diez médicos de Castellón es extranjero y las altas van en aumento

Acudir a una consulta de un centro sanitario y ser atendido por un facultativo de Colombia, Cuba, Venezuela o Rumanía se ha convertido en algo cada vez más habitual. No en vano, uno de cada diez médicos en activo en la provincia es extranjero y la cifra va a más. Según datos del Colegio Oficial de Médicos de Castellón (COMCAS) un total de 308 médicos en activo en el territorio provincial es extranjero, lo que representa un 12% del total.

Además, las incorporaciones van a más hasta el punto de que este año se han alcanzado las 75 altas de profesionales de la Medicina de nacionalidad no española, lo que supone la cifra más alta de los último años, en una tendencia al alza:

Año 2021 : 29 altas.

: 29 altas. Año 2022 : 38 altas.

: 38 altas. Año 2023 : 48 altas.

: 48 altas. Año 2024 : 49 altas.

: 49 altas. Año 2025 : 61 altas.

: 61 altas. Año 2026 (hasta la fecha): 75 altas.

Las nacionalidades

Médicos de 40 nacionalidades distintas, a las que habría que sumar la española, ejercen en el territorio provincial. La mayoría procede de América Latina, lo que facilita su incorporación, por el conocimiento del idioma de los pacientes. Así, ocupan el podio Colombia, la nación que más médicos exporta a Castellón, con 55; seguida de Cuba, con 45; Venezuela, con 44. Por detrás se sitúan, a corta distancia dos países de la UE, Italia (39) y Rumanía (30). Completaría el top 6 Argentina, con 14. Por detrás, ya sin alcanzar la cifra total se sitúan: Ecuador (8), Bolivia (7), Francia (6), Portugal (6), Países Bajos (5), República Dominicana (5), Alemania (4), Rusia (4); Ucrania (4), Haití (3), México (3), Polonia (3), Perú (2). El resto, con una persona cada uno, se distribuye entre Austria, Bélgica, Bielorrusia, Brasil, Chile, República Democrática del Congo, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jordania, Luxemburgo, Marruecos, Mauritania, Moldavia, Mozambique, Nicaragua, Palestina, Reino Unido, Suecia y Suiza.

Médicos extranjeros colegiados en Castellón por origen

Un tercio sin empleo

De hecho, de los 308 médicos extranjeros colegiados en Castellón la mayoría trabaja en la pública de forma exclusiva (117). Un tercio está sin empleo (110) y el resto está empleado en la privada. En este último caso hay 69 que trabaja de forma exclusiva en la privada y 12 lo compagina con la sanidad pública.

Una tendencia nacional

Castellón no es una isla en medio del océano. En España la Organización Médica Colegial calcula que de los más de 330.000 colegiados actuales unos 30.000 han nacido fuera de España, es decir el 10%. Entre los retos que se encuentran en España para poder ejercer se encuentra el reconocimiento de sus títulos, un proceso que puede demorarse si bien en los últimos años se ha agilizado el procedimiento para homologar los títulos. Otro aspecto es la acreditación de formación especializada equivalente al MIR.

¿Hay déficit de médicos?

A la hora de explicar las causas de este fenómeno, el secretario general del Sindicato Médico CESM CV, Alejandro Calvente, hace referencia a la búsqueda de mejores condiciones laborales más que a la existencia de un déficit estructural. Según explica, España es hoy por hoy el país con mayor número de egresados de las facultades per cápita; sin embargo, se produce una fuga de talento debido a las precarias condiciones laborales que hacen que muchos egresados, ante el agotamiento y la presión asistencial, se planteen dejar la profesión o marcharse en busca de entornos más competitivos, sea en otra Comunidad, en la privada o en el extranjero. Este sindicato aboga por preservar el capital humano nacional mejorando sustancialmente su bienestar profesional para garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública. En cuanto a la ampliación de plazas MIR, que el año que viene alcanzará una cifra récord, señala que no solventará el problema si no mejoran las condiciones laborales. De lo contrario, augura que quedarán muchas sin cubrir, especialmente en especialidades como Medicina de Familia.

Por su parte, desde el sindicato CSIF piden que se cubran las plazas vacantes de facultativos con profesionales titulados y capacitados para reducir las demoras existentes y garantizar la prestación de un servicio sanitario adecuado a la ciudadanía y apoyan la contratación de médicos extranjeros, mientras cumplan con la titulación y requisitos que exige la legislación española al respecto para poder ejercer.