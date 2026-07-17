Emergencias seguirá dando autorizaciones al 'bou al carrer' el día del eclipse pese a la recomendación de no celebrarlos

La Conselleria de Emergencias e Interior seguirá autorizando festejos de bous al carrer el día del eclipse, pese a la recomendación de no celebrarlos. Hay que recordar que desde la Generalitat han remitido a los ayuntamientos indicaciones de evitar organizar eventos multitudinarios ese 12 de agosto, lo que incluye también a los festejos taurinos tradicionales ya que requieren seguridad y servicios de emergencia disponibles, lo que permitiría liberarlos para las urgencias que puedan surgir esa jornada.

Según han informado fuentes de la Conselleria que dirige Juan Carlos Valderrama, "es una recomendación, no una prohibición expresa, por lo que no afecta a las autorizaciones", que se seguirán dando "con los parámetros y requisitos habituales". En ese sentido, Julio Franch, presidente de la Asociación en Defensa de las Tradiciones de Bous al Carrer, ha insistido en la misma idea: "Desde la Conselleria no se va a suspender ningún festejo ni por el eclipse ni calor. Simplemente recomendarán".

Temporada alta de festejos

El eclipse tendrá lugar en plena operación de tráfico por el puente del 15 de agosto, periodo en el que numerosos pueblos están en fiestas, por lo que la Generalitat había solicitado a los ayuntamientos replanificar esos actos que incluyen animales en sus festejos para evitar su transporte ese día ante los posibles atascos y el calor.

Sin embargo, ya hay entidades que han defendido seguir adelante con los festejos: "No lo vamos a cambiar por ningún eclipse del mundo. Ese fenómeno dura un minuto y a esas horas no lo sabemos con certeza, pero es posible que quizás ya no esté en el ruedo", señalaban desde la comisión de fiestas de Sant Roc de la Vilavella, como ha publicado este rotativo.