La empresa Global Omnium se incorpora al Patronato de la fundación Universitat Jaume I-Empresa

La compañía Global Omnium ha formalizado hoy su incorporación al Patronato de la Fundación Universitat Jaume I-Empresa, en un acto celebrado en la sede de la FUE-UJI con la presencia de Jesús Lancis, rector de la Universitat Jaume I y presidente de la FUE-UJI; Dionisio García, CEO de Global Omnium; y de la presidenta ejecutiva de la Fundación, Ana Olucha.

Con la adhesión de Global Omnium, son 35 las organizaciones que forman parte del Patronato de la FUE-UJI.

Momento en el que el rector de la UJI, Jesús Lancis, estampa su firma / MEDITERRÁNEO

Valoración del rector

Jesús Lancis ha señalado que «la UJI constituye un ecosistema idóneo para la formación especializada, la investigación y la innovación con capacidad de generar valor añadido y mejorar la competitividad. En la Universidad somos conscientes de la necesidad de fortalecer la transferencia del conocimiento que generamos en el campus para que se convierta en innovación empresarial, tecnológica o social.»

«Quiero destacar que tanto Global Omnium como la Universitat Jaume I tenemos en común el compromiso por la sostenibilidad. Los retos de la sostenibilidad son globales y transversales, hemos de ser capaces de conectar con el entorno local y plantear estructuras más sólidas de colaboración con las empresas para cocrear con éstas y buscar soluciones, por ejemplo, como en este caso, con Global Omnium, una compañía puntera en gestión de recursos hídricos, un tema crucial a nivel mundial» ha afirmado Lancis.

33 años de existencia

Sebastián Pla, presidente del Consejo Social de la UJI y vicepresidente de la Fundación Universitat Jaume I-Empresa; Sofía Garné, secretaria del Consejo Social y secretaria de la Fundación Universitat Jaume I – Empresa y Gloria Serra, gerente de la FUE-UJI, han asistido al acto, que ha servido para poner en valor la labor de la Fundación como nexo entre la Universitat Jaume I y el entorno productivo, una labor que ha propiciado a lo largo de sus 33 años de existencia, multitud de sinergias y proyectos que han impulsado la transferencia del conocimiento y la investigación generados en el campus hacia las empresas y viceversa.

Dionisio García ha mostrado su satisfacción por la adhesión al Patronato destacando que «esta unión con la Fundación Universitat Jaume I-Empresa adquiere además un significado especial para la compañía, al reforzar su relación con una provincia que forma parte de los orígenes de la familia fundadora de Global Omnium». Además, «gracias a este acuerdo Global Omnium refuerza aún más el espacio de colaboración estratégica que mantiene con el mundo académico y la Universidad, para impulsar nuevos proyectos vinculados al talento, la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento».

Con la adhesión de Global Omnium, son 35 las organizaciones que forman parte del Patronato de la FUE-UJI / Mediterráneo

Apuesta compartida

«La apuesta compartida por la innovación, la digitalización y la sostenibilidad abre nuevas oportunidades para avanzar en ámbitos clave para el futuro, especialmente en un contexto en el que el agua y la tecnología desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social».

Por su parte, Ana Olucha, presidenta ejecutiva de la FUE-UJI, ha expresado la satisfacción «que supone para la Fundación incorporar a una nueva firma de la magnitud de Global Omnium. Compañías como esta, que son ejemplo de compromiso con el entorno, con la comunidad, son un valor añadido para la Universidad. Global Omnium representa un modelo de empresa que entiende la innovación no solo como un motor de competitividad, sino también como una herramienta para generar impacto positivo en la sociedad. En un contexto en el que la gestión eficiente de los recursos naturales es un reto global, su experiencia y conocimiento aportan un valor especialmente relevante a nuestra Fundación.»

Miembros del Consejo de Dirección de la Universitat Jaume I, integrantes del equipo de Global Omnium, representantes de una decena de empresas y entidades patrono y empleados de la Fundación han acudido a esta cita.

Noticias relacionadas

"Global Omnium refuerza su colaboración estratégica con el mundo académico", señala Dionisio García, CEO de Global Omnium. / MEDITERRÁNEO

Sobre Global Omnium

Global Omnium es uno de los principales grupos empresariales españoles especializados en la gestión integral del agua y en tecnología aplicada a infraestructuras y la sostenibilidad. La compañía, con sede en Valencia y origen histórico en Aguas de Valencia, tiene ADN de Castellón y se ha consolidado como un referente internacional gracias a su apuesta por la digitalización y la innovación hídrica. Global Omnium presta servicio en diferentes verticales del ciclo del agua para millones de clientes operando en más de 300 ciudades de todo el mundo. Entre sus principales líneas de negocio destaca el ciclo integral del agua, que incluye abastecimiento, potabilización, alcantarillado, depuración, reutilización, regadío, mantenimiento de redes hidráulicas y construcción de infraestructuras. Además, el grupo desarrolla servicios tecnológicos avanzados vinculados a la gestión inteligente del agua y las ciudades. Global Omnium también ha diversificado su actividad hacia el ocio sostenible y la divulgación científica mediante la gestión de grandes acuarios.