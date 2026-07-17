Los grados universitarios con notas de corte más altas bajan hasta 0,373 puntos en la segunda adjudicación

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha realizado la segunda adjudicación de plazas universitarias en las cinco universidades públicas de la Comunidad Valencina para el curso 2026-207. Nuevamente, el Programa Académico de Recorrido Sucesivo (PARS) en Ingeniería Aeronáutica (vía Grado en Ingeniería Aeroespacial) de la UPV se mantiene como la titulación con la nota más elevada con un 13,331.

En esta segunda ronda de adjudicaciones, las diez titulaciones universitarias con las notas de corte más elevadas han bajado hasta 0,373 puntos. De esta manera, la nota de corte de estos grados ha variado de la siguiente forma:

PARS en Ingeniería Aeronáutica (vía Grado en Ingeniería Aeroespacial) impartido en la Universitat Politècnica de València para de un 13,504 a un 13,378. Lo que supone 0,126 puntos de diferencia Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas impartido en la Universitat Politècnica de València pasa de un 13,500 a un 13,331. Variación de 0,169 puntos Doble Grado en Física y Matemáticas impartido en la Universitat de València pasa de un 13,441 a un 13,150. Diferencia de 0,291 puntos Grado en Ingeniería Aeroespacial impartido en la Universitat Politècnica de València pasa de un 13,275 a un 13,081. Lo que supone una bajada de 0,194 puntos Grado en Medicina impartido en la Universidad de Alicante pasa de un 13,172 a un 12,924. 0,248 puntos de diferencia Grado en Medicina impartido en la Universitat de València pasa de un 13,171 a un 12,798. Baja en 0,373 puntos Grado en Medicina impartido en la Universidad Miguel Hernández de Elche pasa de un 13,166 a un 12,896. Diferencia de 0,270 puntos Grado en Medicina impartido en la Universitat Jaume I de Castelló pasa de un 13,021 a un 12,748. Lo que supone 0,273 puntos de diferencia Grado en Odontología impartido en la Universitat de València pasa de un 12,976 a un 12,740. Lo que supone 0,236 puntos de diferencia Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática impartido en la Universitat de València pasa de un 12,968 a un 12,788. Baja en 0,180 puntos

Próximas adjudicaciones

Tal y como contempla el proceso, se realizarán seis adjudicaciones más, que tendrán lugar los días 23 y 29 de julio; 3, 10 y 17 de septiembre; y 1 de octubre. Después cada una de ellas, las universidades procederán a matricular al alumnado admitido en sus respectivos grados y comunicarán las plazas que hayan quedado vacantes, para que puedan ser ofertadas en la siguiente fase del proceso de adjudicación.

A partir de la segunda adjudicación, la permanencia de los estudiantes en la lista de espera se renovará de manera automática, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. En caso de que el estudiante no desee continuar optando a una plaza, será él mismo quien deba comunicar su renuncia a seguir en la lista de espera.