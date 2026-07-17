Nueva adjudicación del corredor mediterráneo por Castellón: este es el importe y los plazos

Las novedades en las actuaciones del Corredor Mediterráneo a su paso por Castellón avanzan a cuentagotas. La actuación más compleja llegará en la primavera de 2027, con el corte total del trazado para transformar las vías al ancho internacional. Durante unos cinco meses, el transporte de los pasajeros se hará mediante autobuses. Mientras tanto, desde Adif se completan otros contratos necesarios para llevar a cabo la obra.

Uno de ellos es la adjudicación del suministro de aparatos de vía para la implantación de este nuevo ancho entre Castelló y Vandellòs. La empresa elegida es Voestalpine Railway Systems Jez SL. Superó a las otras tres firmas presentadas, gracias a que planteó la oferta más económica. El contrato tiene un coste previsto de 1,66 millones de euros.

Contrato de suministro

Una vez se formalice el contrato, habrá un plazo de 10 meses para ejecutar los trabajos, que se encadenarán con el proceso de cambio de vías. "El adjudicatario proporcionará documentación que describa los aparatos a suministrar y acreditaciones necesarias de los proveedores básicos de la materia prima necesaria para la fabricación del producto objeto de suministro. Todos los aparatos suministrados deben ser interoperables, cumpliendo los requisitos en las distintas fases de diseño, construcción, puesta en servicio y explotación" de la obra, detallaba el pliego de la licitación.