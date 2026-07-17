La patronal CEV considera insuficientes las mejoras que propone Transportes para la vía de tren que pasa por el Alto Palancia

Las mejoras en la infraestructura ferroviaria de Castellón no solo deben pasar por la vía que conecta València y Barcelona por la costa. También existe un trazado por el interior, que une Sagunt con Teruel, y que pasa por localidades del Alto Palancia. Un recorrido que cuenta con escasas prestaciones, ya que no está electrificado, los trenes funcionan mediante locomotoras diésel, y además solo tiene una vía.

Para tratar de modernizar las instalaciones, el Ministerio de Transportes ha sometido a información pública el estudio que ha elaborado para esta parte del corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo. Cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se abrirá un periodo de 45 días hábiles para presentar alegaciones. Una vez se resuelva este trámite, se remitirá la documentación al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con objeto de obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Críticas de la CEV

Una organización que ya ha anunciado la posibilidad de alegar en contra de este estudio informativo es la patronal autonómica, la CEV. El motivo es la falta de ambición del proyecto, que "ha descartado la doble vía electrificada prevista para el resto del corredor Cantábrico-Mediterráneo". Para la CEV, este eje ferroviario constituye una infraestructura esencial para el desarrollo económico de la Comunitat Valenciana y para mejorar la conexión entre los puertos de Valencia, Sagunt y Castellón, las áreas industriales y logísticas y el interior peninsular. Por ello, considera que las inversiones que se acometan "deben responder a una visión de largo plazo y garantizar una capacidad suficiente para absorber el crecimiento previsto del tráfico ferroviario, tanto de mercancías como de pasajeros".

La patronal considera que renunciar a tener dos vías "supone limitar el potencial de un corredor llamado a desempeñar un papel clave en la competitividad empresarial, la reindustrialización, la descarbonización del transporte y el fortalecimiento de la autonomía estratégica de España y Europa". El presidente de la CEV, Vicente Lafuente, afirma que "no se puede renunciar a un corredor de altas prestaciones que conecte de forma competitiva Sagunto y Valencia con Teruel, Zaragoza y el norte de la península".

Capacidad futura

Lafuente añade que "las grandes infraestructuras no pueden diseñarse pensando únicamente en las necesidades de hoy. Si queremos una economía más competitiva, una industria más fuerte y un transporte de mercancías más sostenible, debemos dotarnos de corredores ferroviarios preparados para las próximas décadas. Limitar ahora la capacidad del tramo Teruel-Sagunto puede hipotecar su desarrollo futuro".

Una muestra de las carencias de la vía es la ausencia de catenarias. Se trabaja en la planificación para electrificar, pero no está previsto que este hito llegue hasta la próxima década. El paso más reciente fue el anuncio de expropiaciones de los terrenos necesarios para las subestaciones eléctricas. Mientras, la vía lleva cerrada desde hace más de un año por obras.