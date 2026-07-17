El PSPV acusa a PP, Vox y Junts de “asestar una bofetada” a Castellón "al tumbar el mayor techo de gasto de la historia"

El secretario general del PSPV-PSOE de Castellón, Samuel Falomir, ha acusado a la “coalición del bloqueo”, formada por PP, Vox y Junts, de “volver a asestar una bofetada a la provincia para desgastar al Gobierno de España” después de votar en contra de la propuesta que permitía fijar un techo de gasto "récord" de 226.032 millones de euros para 2027 "con el objetivo de reforzar los servicios públicos".

Falomir ha lamentado especialmente el voto de los diputados del PP por Castellón, Alberto Fabra y Óscar Clavell, y ha asegurado que “vuelve a quedar claro que, cuando los intereses de la provincia chocan con la estrategia de confrontación del Partido Popular, siempre acaba imponiéndose la doctrina del partido”.

Aportar más recursos

“Resulta incomprensible que Marta Barrachina haga de la financiación su principal bandera política y que, al mismo tiempo, sus diputados en Madrid voten en contra de una propuesta que debía aportar más recursos a las comunidades autónomas. La reivindicación pierde toda credibilidad cuando el PP vota en contra del dinero que dice reclamar, y no es la primera vez, ya son demasiadas”, ha criticado.

El dirigente socialista ha recordado que el techo de gasto planteado por el Gobierno de España era el más elevado de la historia gracias al crecimiento económico y al aumento de los ingresos públicos. “Estos recursos debían servir para reducir las listas de espera, mejorar los centros educativos, reforzar la atención a las personas dependientes, facilitar el acceso a la vivienda e impulsar la innovación y la competitividad de los sectores productivos”, ha remarcado.

En contra de dar respuesta a los problemas

“Ahora los diputados del PP y Vox tendrán que explicar por qué han votado en contra de ampliar la capacidad de las administraciones para dar respuesta a los problemas reales de la ciudadanía”, ha añadido Falomir, quien ha advertido de que “la disciplina de partido no puede servir de excusa para perjudicar a la provincia que representan”.

Para el diputado de l’Alcora, PP, Vox y Junts "han formado una mayoría capaz de bloquear, pero incapaz de ofrecer una alternativa para la sanidad, la educación, la vivienda o la innovación, porque lo único que los une es el objetivo de derribar al Gobierno de España, aunque sea a costa de inutilizar la mejor oportunidad para reforzar los pilares del estado del bienestar".

“La política también es una cuestión de prioridades, y la ciudadanía de Castellón merece saber que el bloqueo aprobado en el Congreso tiene consecuencias concretas. Las derechas han decidido no aprovechar el crecimiento económico para ampliar derechos y fortalecer los servicios públicos y han preferido convertir cualquier votación en una oportunidad para desgastar al Gobierno. Necesitan que el país fracase para mantener y reforzar su relato, y eso es lo más triste de todo, porque con esta estrategia perdemos todos", ha aseverado Falomir, sentenciando que "pese a todo, el Gobierno de España seguirá trabajando para que el crecimiento se traduzca en más recursos y oportunidades para que la provincia de Castellón pueda afrontar con garantías los retos de futuro”.