El puerto de Castellón viaja a Egipto para ampliar negocio en el norte de África

La Autoridad Portuaria de Castellón prosigue en su objetivo de reforzar sus oportunidades de negocio con el norte de África. Después de haber realizado misiones comerciales en Argelia o Marruecos, del 19 al 24 de julio emprenderá una iniciativa similar en Egipto. En concreto, habrá encuentros en El Cairo y Alejandría. Desde el puerto destacan que el objetivo pasa por "estrechar lazos comerciales, detectar nuevas oportunidades de exportación e importación y posicionar las ventajas competitivas de PortCastelló ante uno de los principales motores económicos del norte de África".

La iniciativa se desarrolla bajo la organización de la Cámara de Comercio de Castellón, en colaboración con la Fundación PortCastelló y la Oficina Económica y Comercial de España en El Cairo. Asimismo, la acción se enmarca en el Programa Pyme Global y cuenta con la cofinanciación de los Fondos Feder.

Delegación empresarial

La delegación de PortCastelló estará encabezada por su presidente, Rubén Ibáñez, acompañado por el director de la Autoridad Portuaria, Manuel García; el jefe del Departamento Comercial y Desarrollo de Negocio, Adolfo Noguero; y la gerente de la Fundación PortCastelló, Susana Soria. Junto a ellos viajará una destacada representación de más de una decena de empresas de la comunidad portuaria y técnicos de la Cámara de Comercio, con el propósito de reforzar relaciones en un mercado clave para la provincia de Castellón.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha destacado la relevancia de esta acción exterior: "Esta primera misión comercial a Egipto es un paso estratégico para seguir abriendo fronteras y consolidar a PortCastelló como el gran socio logístico y motor económico de nuestra provincia en el Mediterráneo". Ha añadido que "no viajamos solos; vamos de la mano de nuestra comunidad portuaria para generar negocio real, captar nuevos tráficos y generar confianza con un mercado en pleno crecimiento que ya es clave para sectores industriales y agroalimentarios de Castellón".

Tráfico con Egipto

Actualmente, Egipto ocupa el noveno puesto en el ranking de volumen de tráfico comercial con el puerto de Castellón. En 2025, el mercado egipcio representó el 3,59% del total de las mercancías movidas en el recinto portuario, una tendencia que se mantiene sólida este año. Por tipología de carga, destacan los graneles sólidos, principalmente cemento a granel, coque y urea, seguidos de la mercancía general, donde sobresalen las exportaciones de cítricos, fritas y esmaltes cerámicos.

Durante la misión, la delegación mantendrá diversos encuentros de trabajo bilaterales con empresas logísticas y operadores locales en la capital egipcia. Asimismo, la comitiva se desplazará a Alejandría, sede del Ministerio de Transporte egipcio, para reunirse con el director del Sector de Transporte Marítimo y Logística (MTLS) y los máximos representantes de los puertos del país. Durante este encuentro, se visitarán las instalaciones logísticas locales con el fin de evaluar nuevas vías de colaboración e intercambio de mercancías con el puerto de Castellón.

Mercados internacionales

Con esta acción, PortCastelló y el tejido empresarial de la provincia refuerzan su alianza para ganar peso en los mercados internacionales, consolidando al enclave de Castellón como una infraestructura competitiva y de referencia en el eje mediterráneo.