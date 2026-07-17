Renfe permitirá viajar con perros de hasta 40 kilos en todos sus trenes

Renfe ampliará a partir del 21 de julio, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Perro, la posibilidad de viajar con perros de hasta 40 kilos en sus trenes. Desde esa fecha, las mascotas podrán acompañar a sus dueños tanto en los servicios comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) como en los de Servicio Público (Avant y Media Distancia).

Con esta medida, la compañía amplía un servicio que hasta ahora solo estaba disponible en algunos trenes de AVE y determinados corredores ferroviarios, implantado desde 2022 en las conexiones Madrid-Zaragoza-Barcelona y Madrid-Málaga, y posteriormente ampliado a Madrid-Valencia, Madrid-Alicante y Madrid-Granada. Ahora, el servicio llegará a prácticamente todo el territorio nacional.

Renfe destaca que es el único operador ferroviario que permite viajar con perros de hasta 40 kilos en todos sus trenes, apostando por una movilidad más inclusiva y adaptada a las nuevas formas de viajar.

Cómo viajar con perros de hasta 40 kilos

Con el nuevo sistema, además de poder viajar con la mascota de gran tamaño en todos los trayectos habilitados, también será posible subir al tren desde cualquier parada intermedia, y no solo desde el inicio del recorrido.

En cada tren podrán viajar dos perros de hasta 40 kilos, que se ubicarán en el coche pet friendly.

Renfe también simplifica el proceso de compra y la documentación necesaria. Los billetes podrán adquirirse a través de la web y la aplicación de Renfe, así como en agencias presenciales y virtuales. Los trenes que admitan mascotas sin transportín estarán identificados con una huella de perro durante el proceso de compra.

El propietario deberá adquirir un billete y un complemento para perro de hasta 40 kilos, mientras que el sistema asignará automáticamente dos asientos contiguos.

Además, 24 horas antes del viaje, el dueño recibirá un correo electrónico con las condiciones y recomendaciones para realizar el trayecto.

Condiciones para viajar con la mascota

Quedan excluidos de este servicio los perros menores de un año, los de razas potencialmente peligrosas y las hembras en celo.

Tampoco será posible viajar con estas mascotas en trenes con enlace, en servicios con planes alternativos de transporte programados o en plazas sinergiadas, es decir, plazas de trenes comerciales vendidas puntualmente como servicios públicos.

Los perros viajarán en la plaza interior junto a la ventanilla, al lado de sus dueños. Deberán llevar una correa no extensible de hasta 1,5 metros y bozal tanto en la estación como durante el embarque y desembarque.

El propietario deberá portar la cartilla de vacunación actualizada o el pasaporte europeo para animales de compañía, además de un kit de limpieza con empapador, toallitas, bolsas y espray desinfectante y antiolor.

En los controles de acceso de los trenes AVE, Alvia, Avlo, Euromed, Intercity y Avant, Renfe entregará a los dueños un kit de viaje, compuesto por una funda para el asiento y una alfombrilla para el perro, que deberá retirarse al finalizar el trayecto.

Acuerdo con Purina

Renfe recuerda que mantiene desde 2022 un acuerdo de colaboración con Purina (Grupo Nestlé) dentro del Proyecto Mascota Grande, mediante el que la compañía suministra los kits de viaje y ofrece asesoramiento especializado sobre bienestar animal.

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Durante el pasado año, Purina facilitó cerca de 7.000 kits, y para el tercer trimestre de este año está previsto incorporar 10.000 kits adicionales tras la ampliación del acuerdo entre ambas compañías.