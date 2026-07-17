Sanitat alcanza un acuerdo con el Sindicato Médico de la Comunitat para finalizar la huelga a nivel autonómico

La Conselleria de Sanitat y el Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) han firmado este viernes un acuerdo que finaliza la huelga de los médicos a nivel autonómico. Así lo han avanzado fuentes de la Generalitat, que destacan que el acuerdo impulsa un nuevo modelo organizativo que mejora las condiciones de ejercicio de la profesión médica, fortalece la Atención Primaria y Hospitalaria y beneficia directamente a los pacientes.

En concreto, el acuerdo refleja el compromiso, entre otras medidas, de la implantación efectiva de la jornada laboral de 35 horas a partir del 1 de enero de 2027, así como la nueva regulación de la guardia del sábado en Atención Primaria, que se venía prestando en calidad de jornada ordinaria hasta ahora. Así, la jornada ordinaria será de lunes a viernes, reservando los sábados para guardias de atención continuada 24 horas, con su correspondiente descanso posterior y una retribución adicional.

Voluntad de consenso

El conseller ha incidido en que este acuerdo “demuestra que cuando hay voluntad de consenso se pueden resolver los problemas. Lamentablemente todavía seguimos teniendo una huelga nacional debido a la mala gestión de la ministra de Sanidad, Mónica García, en los acuerdos y consensos necesarios para aprobar el Estatuto Marco”.

En este sentido, Marciano Gómez ha afirmado que “450.000 pacientes de la Comunitat Valenciana se han visto perjudicados por las seis semanas de huelga nacional, debido a la ausencia de diálogo y consenso por parte del Ministerio de Sanidad”.

Sobre el consenso acordado con el CESM-CV, Gómez ha señalado que “abre una nueva etapa de colaboración para seguir consolidando la sanidad pública valenciana”. “Representa uno de los mayores avances organizativos alcanzados en los últimos años -ha añadido el conseller- e incorpora medidas que mejoran la conciliación, reducen la sobrecarga asistencial y refuerzan la calidad de la atención sanitaria mediante un modelo más eficiente, sostenible y orientado a las necesidades de profesionales y pacientes”.

Atención Primaria y formación especializada MIR

El acuerdo incorpora asimismo importantes mejoras organizativas tanto en Atención Primaria como en Atención Hospitalaria, como la implantación progresiva de agendas limitadas.

En Atención Primaria se impulsan, además, medidas estructurales como la apertura de los Centros de Atención Urgente de 24 horas, la garantía de cobertura de las ausencias, la gestión compartida de la demanda y el compromiso de que las urgencias del 1·1·2 no supongan detraer médicos de los centros de salud, contribuyendo también a reducir la presión sobre los servicios de urgencias hospitalarios.

El acuerdo presta igualmente una atención especial a los médicos internos residentes (MIR) mediante el refuerzo de las garantías de su formación, reafirmando el compromiso de ambas partes con la calidad de la formación especializada y con el futuro de la sanidad pública.

“Este acuerdo constituye una apuesta decidida por modernizar la organización del sistema sanitario, mejorar su capacidad de respuesta y consolidar un entorno profesional más atractivo para captar y fidelizar a nuestros profesionales y poder responder con mayores garantías a las necesidades presentes y futuras de la ciudadanía”, ha finalizado el conseller de Sanidad.