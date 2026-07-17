Innovación
La sorprendente estrategia de una empresa de Castellón que quiere conquistar Europa con sus plantas
La firma, Phytodreams, ha recibido un premio de la Cámara de Comercio
Castellón cuenta con diferentes iniciativas encaminadas a atraer el talento de nuevos emprendedores a través de empresas innovadoras y de base tecnológica. Una de ellas es la impulsada por la Cámara de Comercio, el programa Impulsa Startup, que cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, la Cámara de España y la Diputación de Castellón.
Dentro de esta tercera edición, se ha entregado un premio a una empresa, Phytodreams, liderada por Íñigo Santos, que tiene como objetivo desembarcar dentro del mercado de las plantas ornamentales de interior en Europa. Un sector que mueve más de 9.100 millones de euros al año. El ingrediente diferenciador de esta firma tiene que ver con el uso de la tecnología más avanzada para detectar qué plantas se van a poner de moda en el continente y producirlas en su laboratorio mediante biotecnología antes que sus competidores.
Biotecnología vegetal
Esta apuesta ha convencido al jurado, que entre otros aspectos ha valorado sus mecanismos de integración vertical de toda su cadena de valor, además de su "sólida viabilidad técnica y financiera". La compañía ha recibido un premio de 1.600 euros que destinará a consolidar su estrategia de crecimiento.
La startup ha desarrollado un modelo integral que controla cada etapa de la producción bajo rigurosos estándares de calidad. Desde la micropropagación in vitro con genética seleccionada en su propio laboratorio, pasando por un proceso de aclimatación controlada de alta precisión, hasta la fase de engorde colaborativo con viveros asociados, la compañía garantiza una trazabilidad absoluta y la excelencia del producto final antes de comercializarlo directamente a coleccionistas de toda Europa a través de su propia marca digital y tienda online.
Demo Day
El premio se ha entregado en el marco del Demo Day de este programa de Cámara Castellón, que permitió a ocho emprendedores emergentes presentar sus ideas ante un jurado de expertos, compartiendo avances desde las etapas iniciales hasta los productos mínimos viables.
Los proyectos han sido evaluados según su grado de innovación, viabilidad técnica, escalabilidad y potencial de impacto.
- El aeropuerto de Castellón recupera los vuelos directos a una 'joya' del Mediterráneo: billetes desde 37 euros
- Estreno en el centro comercial Salera de Castellón: una popular cadena danesa abre su nueva tienda
- El pueblo a menos de una hora de Castellón donde Cristina Pardo encuentra refugio tras dejar laSexta: Poco más de 2.000 habitantes y patrimonio medieval
- Un corredor de Castellón herido por asta de toro en el último encierro de San Fermín
- Primer paso para reabrir una cadena de supermercados en Castellón: esta es la empresa que aspira a estos locales
- Fuerte granizada en el interior de Castellón: No te pierdas el vídeo
- Se desprende parte del techo en una zona interna del Hospital General de Castellón
- Fran Sanchis, el joven que lucha contra un cáncer con un pronóstico del 10% de supervivencia en Castellón: "Aún hay momentos en los que pienso que es una pesadilla"