Tráfico en Castellón: Obras cortan carriles en varias carreteras de Castellón

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este viernes varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:50 horas.

A-23

Pina de Montalgrao (km 62 - 105) : Obra, sentido creciente, Carril cortado

: Obra, sentido Carril cortado Vinaròs (km 355 - 356): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-10

Benlloc (km 48 - 52) : Obra, sentido creciente , Carril cortado

: Obra, sentido , Carril cortado La Torre d'en Doménec (km 56): Obra, sentido creciente , Carril cortado

Obra, sentido , Carril cortado Sant Mateu (km 81 - 82): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-12

Ares del Maestrat (km 0 - 1): Obra, sentido creciente, Carril único doble sentido

CV-14

Morella (km 8): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-15

Sierra Engarcerán (km 28 - 40) : Obra, sentido creciente, Carril cortado

: Obra, sentido Carril cortado Albocàsser (km 35 - 47) : Obra, sentido creciente, Carril cortado

: Obra, sentido Carril cortado Ares del Maestrat (km 45): Obra, sentido creciente Carril cortado

CV-135

Cervera del Maestre (km 4 - 18) : Obra, sentido creciente, Carril cortado

: Obra, sentido Carril cortado Càlig (km 14 - 19): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-213

Navajas (km 1 - 2.5): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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