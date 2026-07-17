Tráfico en Castellón: Obras cortan carriles en varias carreteras de Castellón
Varias carreteras de Castellón presentan incidencias este viernes, con carriles cortados por obras según el mapa de la DGT
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El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este viernes varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:50 horas.
A-23
- Pina de Montalgrao (km 62 - 105): Obra, sentido creciente, Carril cortado
- Vinaròs (km 355 - 356): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-10
- Benlloc (km 48 - 52): Obra, sentido creciente, Carril cortado
- La Torre d'en Doménec (km 56): Obra, sentido creciente, Carril cortado
- Sant Mateu (km 81 - 82): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-12
- Ares del Maestrat (km 0 - 1): Obra, sentido creciente, Carril único doble sentido
CV-14
- Morella (km 8): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-15
- Sierra Engarcerán (km 28 - 40): Obra, sentido creciente, Carril cortado
- Albocàsser (km 35 - 47): Obra, sentido creciente, Carril cortado
- Ares del Maestrat (km 45): Obra, sentido creciente Carril cortado
CV-135
- Cervera del Maestre (km 4 - 18): Obra, sentido creciente, Carril cortado
- Càlig (km 14 - 19): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-213
- Navajas (km 1 - 2.5): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
N-225
- Castelló de la Plana (km 49 - 51): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
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