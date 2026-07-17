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Tráfico en Castellón: Obras cortan carriles en varias carreteras de Castellón

Varias carreteras de Castellón presentan incidencias este viernes, con carriles cortados por obras según el mapa de la DGT

Imagen de la AP-7 en Vinaròs con obras

Imagen de la AP-7 en Vinaròs con obras / DGT

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Adriana James

Adriana James

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este viernes varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:50 horas.

A-23

  • Pina de Montalgrao (km 62 - 105): Obra, sentido creciente, Carril cortado
  • Vinaròs (km 355 - 356): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-10

  • Benlloc (km 48 - 52): Obra, sentido creciente, Carril cortado
  • La Torre d'en Doménec (km 56): Obra, sentido creciente, Carril cortado
  • Sant Mateu (km 81 - 82): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-12

  • Ares del Maestrat (km 0 - 1): Obra, sentido creciente, Carril único doble sentido

CV-14

  • Morella (km 8): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-15

  • Sierra Engarcerán (km 28 - 40): Obra, sentido creciente, Carril cortado
  • Albocàsser (km 35 - 47): Obra, sentido creciente, Carril cortado
  • Ares del Maestrat (km 45): Obra, sentido creciente Carril cortado

CV-135

  • Cervera del Maestre (km 4 - 18): Obra, sentido creciente, Carril cortado
  • Càlig (km 14 - 19): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-213

  • Navajas (km 1 - 2.5): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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  • Castelló de la Plana (km 49 - 51): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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