El aeropuerto de Castellón alcanza su "máxima actividad" con la incorporación de la ruta de Palma de Mallorca

El aeropuerto de Castellón ha activado la ruta de Palma de Mallorca, con la que eleva a 16 las conexiones regulares operativas y alcanza su máxima actividad. Esta ruta funciona por segundo año durante la temporada alta de verano, entre el 17 de julio y el 30 de agosto, y dispone de dos conexiones semanales, en viernes y domingo, y se realiza con un avión ATR 72-600 de 72 asientos.

La directora general de Aerocas, Raquel París, ha manifestado su satisfacción con el inicio de la ruta de Palma, ya que supone que el aeropuerto "tiene en marcha la totalidad de las conexiones regulares previstas para este año". Según ha detallado, las 16 rutas programadas este verano suponen un total de 36 frecuencias semanales, equivalentes a 72 vuelos con origen o destino Castellón, "una cifra que no había alcanzado antes el aeropuerto".

Además de la de Palma, están operativas las líneas a Budapest, Cracovia, Berlín, Düsseldorf Weeze, Milán, Londres, Bruselas, Bucarest, Cluj, Bolonia, Manchester, Oporto, Asturias, Bilbao y Madrid, según ha detallado la Generalitat en un comunicado. A los vuelos regulares hay que añadir otros, como los de la operativa chárter que conecta con Eslovaquia entre junio y septiembre.

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El aeropuerto de Castellón ha cerrado el primer semestre de 2026 con un crecimiento interanual del 9 por ciento, que certifica "el mejor arranque de año" en la trayectoria de la infraestructura. En concreto, de enero a junio se contabilizan 148.009 pasajeros, 12.663 más que en el mismo periodo de 2025.