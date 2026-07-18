Castellón pasa otra noche asfixiante mientras Aemet anticipa un episodio aún más duro

El verano continúa avanzando en Castellón bajo unas condiciones cada vez más exigentes. El calor acumulado durante el día apenas permite recuperar el confort durante la madrugada, especialmente cerca del litoral, donde la humedad incrementa la sensación de bochorno y dificulta el descanso.

Este escenario tendrá continuidad durante los próximos días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial ante la llegada de una masa de aire muy cálida y seca, combinada con altas presiones, que provocará un nuevo episodio de temperaturas diurnas y nocturnas muy elevadas en amplias zonas de la Península y Baleares.

En Castellón, el último episodio ya ha dejado una madrugada especialmente adversa. La temperatura mínima se ha quedado en 26,7 grados en Castelló de la Plana, mientras que Peñiscola, Benicàssim y Vinaròs han pasado los 27º grados, valores propios de una noche tórrida, al no descender los termómetros de los 25 grados.

Municipios con las temperaturas mínimas más altas Peñíscola: 27,3 °C

27,3 °C Benicàssim: 27,2 °C

27,2 °C Vinaròs: 27,0 °C

27,0 °C Benicarló: 26,8 °C

26,8 °C Castelló de la Plana: 26,7 °C

26,7 °C Oropesa del Mar: 26,7 °C

26,7 °C Almenara: 26,7 °C

26,7 °C La Llosa: 26,7 °C

26,7 °C La Vilavella: 26,6 °C

Una madrugada marcada por el bochorno

Estas temperaturas se han producido con una humedad cercana al 90 %, viento flojo y momentos de cielo cubierto. La combinación ha acentuado la sensación de calor durante la noche en buena parte del litoral valenciano, desde Vinaròs hasta el sur de Alicante.

El calor nocturno no se ha limitado a los núcleos urbanos. Según los datos difundidos por Aemet, las mínimas superiores a 25 grados se han observado de manera casi generalizada en estaciones urbanas y rurales próximas a la costa de la Comunitat Valenciana.

La situación llega después de varias jornadas con temperaturas muy elevadas en la provincia. Durante esta misma semana, diferentes puntos de Castellón ya habían registrado noches tórridas, con valores superiores a los 26 grados en municipios costeros y prelitorales.

Alerta amarilla por tormentas en el sur de Castellón

Además, el Centro de Coordinación de Emergencias ha actualizado el boletín de fenómenos meteorológicos y mantiene la alerta amarilla por tormentas en el sur de Castellón. El aviso afecta al interior sur y al litoral sur de la provincia entre las 16.00 y las 21.59 horas del domingo 19 de julio, con una probabilidad de entre el 40 % y el 70 %. Durante ese intervalo podrían producirse granizo y rachas de viento muy fuertes.

Una nueva ola de calor desde el martes

Aemet prevé que las temperaturas comiencen a subir progresivamente durante el fin de semana y que la ola de calor arranque previsiblemente el martes 21 de julio. El episodio se prolongará, al menos, hasta el jueves 23, aunque su duración final todavía presenta incertidumbre.

Las zonas que sufrirán las temperaturas más extremas serán principalmente el tercio sureste peninsular, el valle del Guadalquivir, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste, los valles pirenaicos y el interior de Mallorca.

El jueves se espera el momento más intenso del episodio, con máximas de entre 42 y 44 grados en el tercio sureste y registros que podrían superar localmente los 45. En otras zonas del este peninsular, el calor también será muy intenso, aunque la evolución concreta dependerá de la posición final de la masa cálida.

Aemet advierte de un peligro importante para las actividades al aire libre durante las horas centrales del día, especialmente entre las personas vulnerables. También señala que el riesgo de incendios forestales será muy alto o extremo en amplias zonas y que podrían producirse tormentas secas en áreas montañosas.

La previsión apunta a un posible descenso de las temperaturas a partir del viernes, pero la agencia mantiene una elevada incertidumbre y no descarta que el episodio cálido pueda prolongarse más allá del jueves.