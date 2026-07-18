Los departamentos jurídicos de la UJI reclaman a Les Corts que desbloqueen la recuperación del derecho civil valenciano

Los tres departamentos jurídicos de la Universitat Jaume I de Castellón han reclamado a Les Corts Valencianes que designen a los tres diputados encargados de defender en el Congreso la reforma constitucional necesaria para recuperar de manera efectiva el derecho civil valenciano.

La petición forma parte de un manifiesto promovido por la Associació Juristes Valencians y dirigido al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y a los diputados autonómicos. El documento cuenta con el apoyo de cerca de 600 personas, de las cuales 75 mantienen alguna vinculación con la provincia de Castellón.

Entre las adhesiones relacionadas con la UJI se encuentran catedráticos y profesores de sus diferentes áreas jurídicas. Figuran, entre otros, la catedrática de Derecho Constitucional Beatriz Tomás Mallent; la catedrática de Derecho Mercantil Carmen Boldó Roda; el catedrático de Derecho Constitucional y diputado Artemi Rallo Lombarte; y el profesor jubilado de Historia del Derecho Vicent García Edo.

También suscriben el manifiesto los profesores de Derecho Civil Federico Arnau Moya, Antonio Fayos Gardó, Silvia Vilar González, Icíar Cordero Cutillas y Patricia Escribano Tortajada, así como la profesora de Derecho Mercantil María José Senent Vidal, el profesor de Economía Joan Martín Montaner y la profesora de Derecho Eclesiástico del Estado Nuria Reguart Segarra. También figura Ramón Aznar i Garcia, profesor de Historia del Derecho de la UJI.

La relación incluye igualmente al profesor ayudante doctor de Derecho Civil Mario Neupavert Alzola, al funcionario de la UJI David Joan Marí i García, al profesor asociado Benjamín Beltrán y a Mireia Escura Tormo, estudiante de Relaciones Laborales en la universidad castellonense.

El manifiesto reúne además a representantes políticos, sindicales, profesionales y culturales de las comarcas castellonenses. Entre ellos aparecen el diputado socialista Ernest Blanch, la senadora y exalcaldesa de Castelló Amparo Marco; el alcalde de Nules, David García; la concejala socialista de Castelló Patricia Puerta; el diputado autonómico y profesor del IES Francesc Ribalta José Luis Lorenz; y el secretario general de UGT-PV en las comarcas de Castellón, Vicente Chiva, así como el secretario general de UGT-PV Tino Calero y Carles Peris, de La Unió Llauradora y Ramadera.

También respaldan la iniciativa profesionales como el historiador de Benicàssim Josep Miralles, el cronista oficial de Nules Juan Jesús Gavara, el médico de Vinaròs Josep Antoni Gelabert, la psicóloga clínica del Hospital Provincial de Castelló Pilar Mahiques y la funcionaria del Ayuntamiento de Burriana Antonia Calatayud San Epifanio. A ellos se suman firmantes procedentes de municipios como Castelló de la Plana, Vila-real, Borriana, Almassora, Nules, Vinaròs, Benicarló, Morella, la Vall d’Uixó, Segorbe, Betxí, Moncofa, Vilafamés o l’Alcora.

Una reforma pendiente desde 2020

Les Corts Valencianes solicitaron el 18 de febrero de 2020 la reforma de la disposición adicional segunda de la Constitución, con el objetivo de hacer efectiva la competencia legislativa en materia de derecho civil foral valenciano recogida en el Estatuto de Autonomía.

El 21 de octubre de 2025, la presidenta del Congreso de los Diputados pidió a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, que comunicara la composición de la delegación parlamentaria que debe defender la proposición de reforma ante las Cortes Generales.

Según los promotores del manifiesto, esta petición todavía no ha sido atendida, por lo que la tramitación de la reforma constitucional continúa paralizada. Ante esta situación, la Associació Juristes Valencians ha solicitado a la Mesa de Les Corts que designe y comunique cuanto antes a los tres parlamentarios responsables de presentar la propuesta en el Congreso.

Los firmantes sostienen que la recuperación del derecho civil valenciano constituye «una aspiración histórica y legítima del pueblo valenciano» y consideran que la reforma permitiría dar «plenitud de contenido» al autogobierno de la Comunitat Valenciana.

La reivindicación coincide además con la proximidad del 750 aniversario del fallecimiento de Jaume I, que se conmemorará el próximo 27 de julio, una fecha que los promotores consideran especialmente significativa para reclamar el desbloqueo de la iniciativa.

Precisamente Juristes Valencians ha convocado la concentración 'Recuperem el Dret Civil ara' el próximo lunes 27, a las 20.15 horas, ante el Palau de Les Corts Valencianes, con motivo del 750 aniversario de la muerte de Jaume I, rey fundador del Reino de Valencia y artífice de los Furs, que dotaron a los valencianos de un sistema jurídico propio, integral y pactado con Les Corts Valencianes.

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El presidente de Juristes Valencians, José Ramón Chirivella, invita al 'president' de la Generalitat a repasar el listado de adhesiones al manifiesto y a escuchar a la comunidad académica, "especialmente al profesorado de Derecho Civil y al Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía. Pide a Llorca que lidere esta reivindicación ante el Congreso "por fidelidad al legado de Jaume I y porque responde al sentir mayoritario de la sociedad valenciana".