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La Diputación garantiza el servicio de transporte a demanda en 96 municipios de menos de 5.000 habitantes

Esta iniciativa forma parte del plan Pobles amb Futur impulsado por el gobierno provincial

Archivo - Un autobús, en imagen de archivo

Archivo - Un autobús, en imagen de archivo / AYUNTAMIENTO - Archivo

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Ramón Pérez

La Diputación de Castellón garantiza el servicio de transporte a demanda a 96 municipios de la provincia de menos de 5.000 habitantes con la aprobación de la concesión de subvenciones por un importe de casi 300.000 euros y destinadas a financiar los gastos del servicio de mejora del transporte de la población para la asistencia concertada a consultas externas de centros hospitalarios y centros médicos u otros servicios sanitarios.

La presidenta provincial, Marta Barrachina, en un comunicado, ha subrayado que esta línea de ayudas "forma parte de la apuesta de la Diputación por garantizar el bienestar de nuestros vecinos y la igualdad de oportunidades en el conjunto del territorio".

"Avanzar en la mejora de los servicios públicos es una cuestión clave para contribuir a fijar población, mejorando la calidad de vida de quienes eligen nuestros pueblos para vivir, pero tienen que desplazarse hasta la ciudad para realizar cualquier trámite sanitario o asistir a alguna consulta médica", ha resaltado.

En este sentido, ha incidido en la importancia del transporte a demanda para favorecer la vertebración territorial y ha garantizado que desde la administración provincial "seguiremos trabajando e impulsando servicios que contribuyan a acercar recursos a los vecinos del interior y a mejorar su calidad de vida".

El transporte a demanda, han destacado desde la Diputación de Castellón, es una "herramienta esencial" para mejorar la conectividad entre los pueblos, facilitar el acceso a los servicios básicos y frenar la despoblación. "No solo es una solución a la movilidad, es un servicio extraordinario para luchar contra la despoblación, fundamental para favorecer que la población permanezca en las zonas rurales de Castellón", ha apuntado por su parte el diputado de Cohesión Territorial, Sergio Fornas.

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Esta iniciativa forma parte del plan Pobles amb Futur impulsado por el gobierno provincial y, cada uno de los ayuntamientos beneficiarios, recibirá una cantidad económica para poder reforzar el servicio de transporte a demanda. Al respecto, desde la corporación han incidido en la importancia de la acción coordinada entre administraciones con vistas a frenar la despoblación y fomentar la cohesión territorial en la provincia.

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