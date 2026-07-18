Oswaldo Moreno, de Venezuela a especializarse en digestivo en Valencia y ejercer en Castellón: "Después de 16 años, mi futuro está aquí con mi familia"

Oswaldo Moreno es un médico especialista en Digestivo del Hospital Vithas de Castellón. Venezolano, decidió emigrar en 2010 a España en busca de mejores condiciones de vida, debido a la inestabilidad social y económica de su país. Licenciado en Medicina por la Universidad del Zulia (Venezuela) en 2009, cursó la especialidad de Aparato Digestivo como Médico Interno Residente (MIR) en España. Tras hacer la residencia en el Hospital Clínico Universitario de Valencia (2011-2015) inició su carrera profesional como adjunto en dicho centro sanitario, dedicado a la endoscopia digestiva tanto diagnostica como terapéutica y al programa de cribado de Cáncer Colorrectal.

“Me gustaba una especialidad que fuese medica, pero que a la vez tuviese algun tipo de intervencionismo. Y la verdad que digestivo cumplía todos esos requisitos, porque no deja de ser una especialidad médica, pero con mucha técnica endoscopica”, manifiesta Moreno. “Es una especialidad que en los últimos años está muy demandada y eso se ve, por ejemplo, en el examen MIR, donde las plazas de digestivo se agotan con mejores notas”, apunta.

Apasionado de su trabajo, comenta que no encontró ninguna dificultad para ejercer en España. “Desde el primer momento me senti acogido por los compañeros e integrado en el sistema sanitario, en general no sentí ninguna dificultad”.

Respecto a sus perspectivas, "con mi familia y después de 16 años" considera que su futuro esta aquí. En la actualidad, reside en Valencia pero ejerce en Castellón.

La venezolana es la tercera nacionalidad más común de los profesionales foráneos colegiados en Castellón, con 44, por delante están solo los 55 colombianos y los 45 de Cuba, de entre las 40 nacionalidades presentes en el territorio. Como publicó el viernes Mediterráneo 308 médicos en activo en el territorio de la provincia de Castellón son extranjeros, un 12% del total, según datos del Colegio Oficial de Médicos de Castellón (COMCAS).Además, las nuevas incorporaciones van a más hasta alcanzar las 75 altas este año, la más elevada de los últimos años.