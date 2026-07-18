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Rosana sorprende a sus seguidores en la horchatería IMA de Castelló

La cantautora ha compartido fotografías, abrazos y un encuentro muy especial con sus seguidores horas antes de actuar en el Grau de Castelló

De la horchatería al escenario: Rosana se reencuentra con sus fans antes del SOM Festival.

De la horchatería al escenario: Rosana se reencuentra con sus fans antes del SOM Festival. / Instagram

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Fede Navarro

Fede Navarro

Castelló

Rosana ha protagonizado una visita cargada de música, alegría y cariño en la horchatería Ima de Castelló. La artista ha compartido sonrisas, abrazos y numerosas fotografías con las responsables del establecimiento y con su «maravilloso puñao» de seguidores, los conocidos como Pionerxs de Rosana.

Las imágenes difundidas en redes sociales han mostrado el ambiente festivo que se ha vivido en el local. Los asistentes han posado junto a la cantante y han desplegado una pancarta dedicada a la artista frente al establecimiento.

Rosana calienta motores para el SOM Festival entre horchata, abrazos y fotografías en Castelló

Rosana calienta motores para el SOM Festival entre horchata, abrazos y fotografías en Castelló / Instagram

«Un recuerdo precioso»

Desde Ima han asegurado que recibir a Rosana «en nuestra casa» ha sido uno de esos momentos que se guardan para siempre. También han agradecido a la cantante su cercanía y su alegría durante el encuentro.

«Hoy la horchata, los granizados y los helados sabían a felicidad al cuadrado», han expresado desde el establecimiento en una publicación de Instagram.

Más de medio siglo de tradición

El encuentro se ha celebrado en una de las horchaterías con mayor tradición de Castelló. Ima mantiene su actividad desde 1969 y ha conservado su apuesta por la elaboración artesanal, los sabores de siempre y el uso exclusivo de chufa de Valencia con Denominación de Origen.

La visita tampoco ha sido casual, ya que las responsables del establecimiento han mostrado desde hace años su admiración por Rosana y han estado vinculadas a su club de fans en Castelló.

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Silvia e Inma muy fans de Rosana

Silvia e Inma muy fans de Rosana / Instagram

La reunión ha servido como antesala del concierto que la artista ha ofrecido esta noche en el Grau dentro del SOM Festival, donde ha celebrado las tres décadas de Lunas rotas y de canciones como A fuego lento, Pa’ ti no estoy o A beber de mí.

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