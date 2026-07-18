Rosana sorprende a sus seguidores en la horchatería IMA de Castelló
La cantautora ha compartido fotografías, abrazos y un encuentro muy especial con sus seguidores horas antes de actuar en el Grau de Castelló
Rosana ha protagonizado una visita cargada de música, alegría y cariño en la horchatería Ima de Castelló. La artista ha compartido sonrisas, abrazos y numerosas fotografías con las responsables del establecimiento y con su «maravilloso puñao» de seguidores, los conocidos como Pionerxs de Rosana.
Las imágenes difundidas en redes sociales han mostrado el ambiente festivo que se ha vivido en el local. Los asistentes han posado junto a la cantante y han desplegado una pancarta dedicada a la artista frente al establecimiento.
«Un recuerdo precioso»
Desde Ima han asegurado que recibir a Rosana «en nuestra casa» ha sido uno de esos momentos que se guardan para siempre. También han agradecido a la cantante su cercanía y su alegría durante el encuentro.
«Hoy la horchata, los granizados y los helados sabían a felicidad al cuadrado», han expresado desde el establecimiento en una publicación de Instagram.
Más de medio siglo de tradición
El encuentro se ha celebrado en una de las horchaterías con mayor tradición de Castelló. Ima mantiene su actividad desde 1969 y ha conservado su apuesta por la elaboración artesanal, los sabores de siempre y el uso exclusivo de chufa de Valencia con Denominación de Origen.
La visita tampoco ha sido casual, ya que las responsables del establecimiento han mostrado desde hace años su admiración por Rosana y han estado vinculadas a su club de fans en Castelló.
La reunión ha servido como antesala del concierto que la artista ha ofrecido esta noche en el Grau dentro del SOM Festival, donde ha celebrado las tres décadas de Lunas rotas y de canciones como A fuego lento, Pa’ ti no estoy o A beber de mí.
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