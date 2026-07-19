Tiene 25 años, es de Castellón y ya ha trabajado para Netflix y 'Gladiator II': este es el talento de Sandra Busani

Sandra Busani, una joven de 25 años nacida en Castelló y de origen italo-español, se dedica profesionalmente al diseño de moda y de vestuario cinematográfico, combinando su marca de autora con el trabajo técnico en el sector audiovisual.

Esta labor le ha permitido a la castellonense llegar a grandes producciones nacionales e internacionales, dejando ver el trabajo laborioso que hay detrás de cada prenda que se ve en la gran pantalla.

Una pasión que viene de familia

Para Sandra, el amor por el diseño y la costura viene de siempre: "Empecé desde muy pequeña y podría decir que fue algo innato", explica.

Sus primeros contactos con las artes plásticas llegaron a los 6 años, cuando se apuntó a academias de Bellas Artes. Pocos años después, con tan solo 11 años, empezó a aprender del arte de la costura.

Sandra Busani cosiendo / Adriana James

Este camino estuvo fuertemente guiado por sus raíces familiares: "Yo imagino que fue un poco gracias a mis abuelas, porque mi abuela paterna era pintora y mi abuela materna era costurera; ellas me enseñaron todo lo que sé", relata con cariño.

Tras cursar el Bachillerato Artístico en Castelló, se trasladó a Madrid a los 18 años para estudiar el Grado en Diseño y Gestión de Moda, buscando profesionalizar su vocación.

La experiencia de las grandes producciones

A pesar de su juventud, Busani ha participado en grandes producciones nacionales e internacionales gracias a su paso por la prestigiosa empresa Peris Costumes, proveedora clave de grandes superproducciones de Hollywood y la televisión global.

Esta experiencia le permitió rotar por talleres de sastrería, confección y calzado, llegando a participar de manera técnica en un proyecto de la envergadura de Gladiator II.

Elaboración del calzado para Connie Nielsen en la película de Gladiator II / Sandra Busani

En este proyecto, Sandra colaboró en la elaboración de las sandalias doradas para el personaje de Lucilla, interpretado por Connie Nielsen. Este trabajo fue realizado como encargo para la diseñadora de vestuario Janty Yates, ganadora de un premio Óscar en 2001 al mejor diseño de vestuario por la película Gladiator.

Allí aprendí mucho sobre todo el proceso que lleva un boceto inicial durante meses y meses de patronaje y confección, incluyendo las pruebas con los actores Sandra Busani — Diseñadora de moda y vestuario de ficción

Además, también ha trabajado como ayudante en el equipo de vestuario de La Cuidadora, un largometraje para Netflix dirigido por Álex de la Iglesia. Esta experiencia le permitió descubrir lo que ella denomina la "cara B" de la profesión: "Es el trabajo de la persona que tiene que mantener el vestuario y hacer modificaciones muy rápidas porque es un ritmo muy exigente", explica la joven.

Realización del vestuario para la producción de Netflix La cuidadora, dirigida por Álex de la Iglesia / Sandra Busani

A pesar de la presión y de la velocidad que imponen los rodajes en vivo, Sandra asegura que disfruta enormemente de ambas vertientes, tanto de la fase puramente creativa como del momento en que los diseños cobran vida en el set.

El oficio detrás de las cámaras: el proceso creativo

Uno de los aspectos más interesantes de su día a día es cómo cambia su forma de trabajar según el proyecto y dependiendo de si es para sí misma o para otros. Su marca propia denominada Busani, es un proyecto de ropa que inició con 16 años y describe su proceso como algo "caótico e introspectivo", utilizando las prendas como un medio de comunicación para expresar emociones personales.

Sandra Busani con su marca de ropa / Sandra Busani

Cuando el encargo es para una producción audiovisual, la dinámica se vuelve completamente colaborativa. "Suelo intentar hacer ciertas preguntas al director o directora: qué quieren expresar, cómo quieren que sea la caracterización de los personajes... Y de ahí empezamos a indagar en texturas, colores y en la psicología del personaje", detalla la diseñadora.

Creación de unas botas en el taller de Peris Costumes / Sandra Busani

Dentro de la creación de estas prendas, Sandra menciona que hay procedimientos inusuales que la gente ajena al gremio no imagina. Un claro ejemplo es el proceso de envejecimiento del vestuario, donde se utilizan métodos como teñir la ropa con café para darle una apariencia más desgastado.

Con los pies en el suelo y la mirada en el futuro

Aunque ya cuenta en su trayectoria con colaboraciones locales notables como el diseño de vestuario para el cortometraje Love Me More, ganador de cuatro premios en el festival Cortometrando de Castellón, Sandra se mantiene realista respecto a las dificultades de su oficio y la necesidad de seguir sumando experiencias paso a paso.

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Creo que al final estoy aprendiendo mucho y estoy empezando a ver resultados de todo lo que he ido trabajando desde que era pequeña Sandra Busani — Diseñadora de moda y vestuario de ficción

Vestuario de la marca Busani / Sandra Busani

De cara al futuro, sus motivaciones se centran en la constancia y el crecimiento gradual: "Tengo muchas ganas de seguir cogiendo más responsabilidades, de empezar a tener otro tipo de bagaje, incluso internacional, y seguir proyectándome en el mundo del cine y la moda". Una meta clara para una joven de Castellón que, con esfuerzo construye su propio camino detrás de los focos.