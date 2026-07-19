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Castellón registra récord de condenados por delitos sexuales

La provincia castellonense alcanza su máximo histórico de condenas por delitos sexuales en 2025, duplicando las cifras del año previo a la pandemia

Foto de una manifestación en contra de la violencia de género.

Foto de una manifestación en contra de la violencia de género. / EDUARDO RIPOLL

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Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

La provincia de Castellón ha registrado una cifra récord de personas condenadas por delitos sexuales. Según los datos publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística, los juzgados de Castellón condenaron en el 2025 a un total de 47 personas por este tipo de ilícitos, el dato más elevado desde el 2017. Es más del doble de los registrados en el año previo a la pandemia.

No se trata de una situación excepcional, sino de una tendencia general. Así, en el conjunto del Estado español se registraron 4.531 personas condenadas por este tipo de ilícitos, el dato más elevado en 9 años desde el 2017, en que sumaron la mitad: 2.280.

De hecho, esta situación es reflejo del salto experimentado en los delitos contra la libertad sexual en el último año. En el 2025 en la provincia de Castellón, según datos del Ministerio del Interior, se registraron 286 denuncias por este tipo de hechos, lo que supone un 15% más que en el mismo periodo del año anterior. Es también el registro más alto desde 2017, en que solo se registraron 177. En el primer trimestre del año 2026, último dato disponible, la tendencia sigue al alza, con un 5,6% más de casos que en el mismo periodo del 2025.

Asimismo, en España se denunciaron el año pasado 21.659 hechos de este tipo, lo que supone un 2,3% más que el año 2024, pero, según el Ministerio, el porcentaje fue inferior al incremento interanual observado en años anteriores (5,7% en 2024 sobre 2023). De enero a marzo, de hecho, siguen yendo a más: 4.806 en 3 meses, un 1,1% más. Dos de cada tres condenados (65%) es español, frente al 35% extranjero.

También ha aumentado la cifra de menores condenados por delitos de naturaleza sexual. El año pasado fue una decena en la provincia, el número más elevado desde que hay datos disponibles, duplicando cifras de años precedentes. Idéntica situación se dio a escala estatal, con 584 personas menores de edad, récord absoluto y un 6% más que en el 2024. En este caso, ocho de cada diez son españolas y el resto extranjeros.

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Las causas

A la hora de explicar las causas, el propio informe del Ministerio del interior señala que el aumento sostenido en este tipo de delitos debe ponerse, en parte, en relación con las activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal frente a este tipo de hechos delictivos, que se traducen en una mayor disposición de las víctimas a denunciarlos y a poner sus casos en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo que reduce los niveles de infradenuncia existentes en relación con estos tipos penales.

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