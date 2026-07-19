Cortes de luz programados para el lunes en Castellón. Encuentra aquí las localidades afectadas

La provincia de Castellón registrará cortes programados de suministro eléctrico en la mañana del lunes.

Las interrupciones, de carácter temporal, afectarán a viviendas y comercios de varios municipios de la zona.

Burriana

Varias unidades en Burriana se verán afectadas por la mañana del lunes durante cuatro horas.

Burriana Horario: 07:30 - 11:30 horas. Calles afectadas: Av Nules: 60, 109, 115

Cl Arcilla: 2 E

Cn Vell De Valencia: 2

Cr Nules: 3, 117

Po Carretera Nules: 6 BI, 16

Tr Nules Vii: 1, 2 BI, 2, 7, 8, 12 1, 12, 13, 16 BI

Castelló de la Plana

El corte que más zonas abarca se dará en la ciudad de Castelló donde se esperan dos interrupciones durante el día.

La primera suspensión comenzando a las 08:15 horas en una única unidad, y la última comenzando a las 08:30 horas abarcando una gran cantidad de calles y unidades.

Castelló de la Plana Corte 1 Horario: 08:15 - 09:30 horas. Calle afectada: Cl Ruiz Vila: 8

Corte 2 Horario: 08:30 - 10:30 horas. Calles afectadas: Cl Albacete (Gpo. San Agustin): 43, 49 1, 72

Cl Barranco Del Sol: 1, 4

Cl Barranquet: 45

Cl Benitandus: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Cl Cadiz (Gpo. San Marcos): 1, 2 1, 3, 4 bi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40 1, 40, 41, 42, 43, 44 1, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59

Cl Cami Mestrest (Urb. Tossal Gros): 10, 16 1, 17, 19 1, 23 1, 24 1, 26 1, 27, 28 A, 30, 32 1, 35, 37, 41, 161, 173

Cl Cuadra Borriolench: 45 BO, 60, 62, 64, 66, 68, 74, 76 BO, 78, 80 BO, 84, 86, 88 1, 88, 90, 98, 104, 106, 112, 116, 118, 134, 136, 137, 138, 142, 167, 178 PR

Cl Cuadra Breva (Br): 5, 7, 12, 15 2

Cl Cuadra Del Jefe (Dj): 12, 14, 26, 28 A, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 55, 57, 64, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 89, 109

Cl Cuadra Segunda: 32

Cl Jaen: 1, 5, 7

Cl Malaga: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31 D, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85

Cl Murcia: 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 57, 59, 63, 65, 67, 73, 75

Cl San Pablo: 39, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84

Cn Mestrets: 7 1, 38

Cr N-340 (Castellon-Barcelona): 13

Gr San Agustin: 75

Gr San Bartolome: 1, 2 1, 2 2, 2, 3, 4, 5, 7 1, 7, 8, 9, 10, 11

Gr San Enrique: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Pd Bovalar: 7, 17 1, 17

Tr Camino Mestrets,Vii: 6, 29, 33 MS

Tr La Paz (Gpo. San Marcos): 2, 4, 5, 6

Tr Mestrets (Barranco): 20

Tr Navarro: 19



Moncofa

En Moncofa, Iberdrola ha programado un corte de una hora y media que afectará a varias viviendas de las calles Nou D'Octubre y San Antonio.

Moncofa Horario: 10:30 - 12:00 horas. Calles afectadas: Cl Nou D'Octubre: 1, 3, 5, 7, 9, 15 PC

Cl San Antonio: 42, 44, 46, 48 1

Segorbe y Villatorcas

El corte más breve se dará en Segorbe y en su pequeña pedanía Villatorcas, dónde se verán afectadas varias unidades en interrupciones de tan solo 8 minutos.

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Municipio de Segorbe SEGORBE Horario: 08:30 - 08:38 horas. Calle afectada: Cr Sagunto Burgos: 100 VILLATORCAS Corte 1 Horario: 08:30 - 08:38 horas. Calle afectada: Cl Arriba: 1, 2 1, 2, 4, 5, 8, 10 Corte 2 Horario: 08:38 - 08:45 horas. Calles afectadas: Cl Abajo: 1, 2, 4, 8, 10 1, 18

Cl Arriba: 1 1, 3, 5 PR, 7, 13, 14, 15, 17, 297 A, 297 B

Cl Enmedio: 1 BI, 1 PR, 1 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 31

Desde Iberdrola recuerdan que el suministro eléctrico puede restablecerse antes del horario previsto si los trabajos finalizan con antelación. Por este motivo, recomienda no realizar labores de mantenimiento en las instalaciones eléctricas particulares durante el periodo del corte para evitar posibles accidentes.