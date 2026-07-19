La Diputación muestra su apoyo a la nueva asociación productora d’OOVE

La Diputación Provincial de Castellón muestra su apoyo a la nueva Asociación Productora d’OOVE de Castellón para impulsar la promoción y comercialización del AOVE castellonense. La vicepresidenta de la institución provincial, María Ángeles Pallarés, y el diputado de Sector Primario, Sergio Fornas, han participado en la presentación de esta entidad que agrupa a cooperativas y pequeños productores unidos por un mismo objetivo: dar una visión global del sector oleícola de la provincia.

El proyecto nace de la necesidad de unir esfuerzos entre los diferentes productores de la provincia para crear una estrategia colectiva de comercialización que permita mejorar la visibilidad de los productos en el mercado, así como aprovechar las sinergias entre los productores para optimizar recursos, acceder a nuevos canales de distribución mediante plataformas digitales y redes sociales.

Como ha indicado la vicepresidenta de la Diputación, el sector oleícola es significativo en la provincia de Castellón, representa un pilar estratégico para el desarrollo rural, por lo que ha destacado la importancia de la unión del sector para afrontar los retos actuales y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento. “Castellón cuenta con aceites de una calidad extraordinaria y con una identidad propia que merecen ser reconocidos dentro y fuera de nuestras fronteras. Y la creación de esta asociación supone un paso muy importante para seguir reforzando un producto que forma parte de la identidad de nuestra tierra”, resalta la vicepresidenta.

Un producto que, además, tal y como ha subrayado Pallarés, “representa el esfuerzo, la tradición y el saber hacer de nuestros agricultores y productores”. “Nuestro aceite de oliva virgen extra nos une en su defensa y nos proyecta como un territorio auténtico y de calidad”, ha añadido.

En este sentido, la vicepresidenta provincial ha incidido en el compromiso de la Diputación de Castellón con el sector primario con el fin de reforzar la marca colectiva ligada al territorio, OOVE Terres de Castelló, un distintivo de calidad que une a productores que comparten “un compromiso con su tierra, con el olivar y con la calidad y excelencia del AOVE”.

OOVE Terres de Castelló representa además una apuesta por la sostenibilidad, la innovación y la cooperación entre productores. Al respecto, el diputado de Sector Primario ha insistido diciendo que “elegir OOVE Terres de Castelló es elegir calidad, territorio y futuro. Es respaldar el esfuerzo de nuestra gente y contribuir al desarrollo del mundo rural”.

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“Detrás de cada botella de AOVE hay familias, tradición, empleo y un firme compromiso por el territorio”, ha señalado Sergio Fornas. Por eso es tan importante “seguir apoyando a nuestros productores y proporcionando herramientas al sector para poner en valor el aceite de oliva como seña de identidad y de excelencia de la provincia de Castellón”, ha concluido.