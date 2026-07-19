"Una VTC nunca irá a Morella pero los taxis están ahí todo el año, son servicio público"

El sector del taxi vive tiempos convulsos en la provincia de Castellón, de la misma manera que en el resto de España. La nueva reglamentación autonómica de las VTC hace que las plataformas compitan directamente en zonas urbanas. El verano, estación con mayor volumen de trabajo, presenta además otros desafíos, como los festivales y los desplazamientos turísticos.

Empiezo preguntándole cómo va el verano, ¿puede el taxi absorber la demanda del FIB y otros festivales sin esperas excesivas?

Se intenta hacer lo que se puede, cualquier servicio parecido se tensa. Son 50.000 personas que llegan por añadidura. Pero la pregunta es tramposa:¿queremos más taxis? Porque luego el invierno es muy duro, todo lo que ahora es bonanza luego se convierte en falta de trabajo. Está claro que muchos de estos días vamos a ir superados, pero en invierno, digamos que no son vacas flacas pero va todo más regulado.

Pero por otro lado es más trabajo y más ingresos, ¿no?

Sí, el trabajo está aumentando, los viajes entre la costa y el núcleo urbano aumentan, y cuando no viene un festival es otra cosa.

¿Y en cuanto al efecto del aeropuerto, con sus récords de visitantes, se traslada en beneficio del sector del taxi?

Ha aumentado el número de carreras, es interesante. Pero llega octubre y en el aeropuerto sí que son vacas superflacas. Trae bastante gente, pero es muy estacional.

Estamos en un momento muy delicado para el sector del taxi, con el nuevo decreto ley de movilidad de la Generalitat, de la Conselleria de Infraestructuras y Territorio que dirige Vicente Martínez Mus. La irrupción de las VTC, con plataformas como Uber y Cabify detrás, cambia el panorama para el sector. ¿Ustedes saben cuántas licencias VTC se han dado ya en Castellón?

Hay oscurantismo por parte de la Conselleria en los datos de la VTC. Hablamos con la directora territorial de Castellón, Teresa Gras, y se lo preguntamos por activa y por pasiva y no nos lo quiso decir. Es buena gente, pero obedece las directrices de la Conselleria. Pedidas hay unas 200 licencias. ¿Cuántas se han llegado a otorgar? Pues no lo sabemos, debe de estar en unas 30. El último decreto lo que hace es que paraliza la concesión de todo tipo de licencias automáticamente hasta que no haya un informe.

¿Se fían ustedes de esta promesa de paralización de concesiones o le ven tres pies al gato?

Le vemos tres pies al gato. Tiene muchos defectos este decreto y nos lo han hecho saber jefes de policía. Nos dicen que tiene lagunas para sancionar. Nos decían que el régimen sancionador para las VTC iba a ser serio y tiene más lagunas ahora que antes. Lo único bueno que hay es la paralización de la concesión indiscriminada de licencias. Pero si están judicializadas y un juez determina que salen, este decreto no tendrá autoridad para pararlas. Es un decreto bastante cutre. Hemos hecho propuestas, pero PP y desde fuera Vox no han hecho caso a ellas.

¿Por qué creéis que se legisla a favor de las VTC?

Porque hay fuertes intereses económicos.

¿De las compañías?

Sí, y esos intereses económicos influyen descaradamente con actores políticos de esta comunidad. Y ya no digo solo las plataformas, te digo que el interés ha sido muy fuerte de alguien muy influyente en la Comunitat Valenciana. Una de las personas más ricas de la Comunitat.

Han mostrado un gran enfado con Martínez Mus, ¿qué es lo que les ha decepcionado?

A mí me ha decepcionado que nos ha mentido a la cara. Se nos ha dicho para aplacarnos que estuviéramos tranquilos, que confiásemos en ellos, y nos ha defraudado en este sentido. Hablo en tono personal.

¿Con qué modelo estaría el sector del taxi conforme para poder convivir con las VTC?

Que el taxi hiciera los trayectos ubranos y que las VTC hicieran los interurbanos, como hacíamos hasta ahora. Aquí siempre nos habíamos respetado bastante, no nos mezclábamos, cada uno realizaba una función específica.

Ustedes hablan de competencia desleal. ¿Qué obligaciones tiene un taxi que no tiene una VTC?

Son muchas, pero las resumo en dos. Nosotros no tenemos una delimitación territorial, somos taxis de aquí, no podemos irnos. Y estas VTC, si hay un FIB por ejemplo, pueden venir aunque sean de Valencia o Alicante. Te dicen que has de competir pero yo compito si los dos tenemos pistolas, no si el otro lleva un bazoca y yo un escupitajo. No es justo. Y la otra cuestión es que nosotros somos un servicio regulado, no podemos cobrar ni más ni menos de lo que nos indica la Conselleria. Aquí vienen las VTC y crujen a la gente porque la alta demanda de su algoritmo dice que el trayecto vale 200 euros. E igual vale 15. Además tú tienes que estar aquí haya mucha o poca faena: te puedo asegurar que una VTC nunca irá a Montanejos o a Morella. Sin embargo, los taxis de esos pueblos sí están ahí todo el año, hacen un servicio público. Las VTC solamente van donde hay negocio. Lo que al final va a pasar es que yo mismo voy a decir a las autoridades ‘tomad, aquí tenéis vuestro taxi, dadme una VTC’. Pero eso es muy malo para la sociedad porque tel servicio público desaparece. Es lo que ha pasado en EEUU:en San Francisco había 4.000 taxis y han pasado a ser 200. Tenían un servicio público y lo han matado por las VTC. Nos hemos dejado vender por la botella de agüita que daban yel agüita ahora, presuntamente, la ponen del grifo.

Hace un mes falleció un compañero suyo, Julio, en un grave accidente de tráfico en Benicàssim. ¿Que recuerdo les deja?

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El recuerdo de su presencia, porque era muy buena gente. Coincidí con él en el turno de noche y tomamos algún café, era buen tío. Es una tristeza tremenda la que hemos sentido porque fue un suceso salvaje. Nos abrió los ojos, porque a veces nos confiamos mucho. El día después, me pasé todo el día temblando. Una usuaria me dijo ‘vas muy lento’ y yo no le contesté, pero se me notaba que estaba traumatizado. Que Julio descanse en paz.