El oficio de camarero copa uno de cada seis contratos firmados en Castellón

Es verano. Las terrazas de bares y restaurantes, de la costa al interior de la provincia de Castellón, se llenan de clientes. Y para atenderles hace falta personal. Mucho Personal. El oficio de camarero se ha convertido en la ocupación que más nuevos contratos genera hasta el punto de que ya copa una de cada seis incorporaciones.

Los castellonenses firmaron 23.386 contratos de camarero durante todo el año pasado, según el informe anual del Observatorio de las Ocupaciones publicado recientemente por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sobre la provincia de Castellón. Una cifra muy abultada que representa nada más y nada menos que el 14,55% del total de contratos, con un crecimiento del 3,84% respecto al ejercicio anterior.

Un motor con matices

La hostelería, de hecho, se ha convertido en un motor del mercado laboral, de la mano del impulso del sector turístico. De hecho, duplica prácticamente las contrataciones de peones de las industrias manufactureras, es decir, del sector cerámico, que contabilizó 11.870, el 7,36% del total.

Este gráfico muestra las ocupaciones con más contratos en Castellón.

Ahora bien, como se dice, no es oro todo lo que reluce. El oficio de camarero aún arrastra una importante tasa de parcialidad (el empleado no está a jornada completa) que afecta a casi cuatro de cada diez contratos frente a lo que ocurre en la industria, que no representa ni uno de cada diez.

A ello se suma la importante estacionalidad de la que aún no se ha conseguido librar la hostelería, en especial en los destinos costeros, concentrando su actividad apenas unos cuantos meses al año. Un factor que resulta, tal y como aseguró en su día a este diario el presidente ejecutivo de la Asociación Provincial de Empresarios de la Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), Luis Martí, un importante quebradero de cabeza para los responsables de los establecimientos, ya que complica sobremanera la búsqueda de personal, sucediéndose las temporadas en las que no logran cubrir todas las vacantes, algo que dispararía todavía más el número de contratos firmado.

Completan el top de la clasificación de contratos el personal de limpieza, con 8.143 en un año y un peso del 5,06%; los vendedores en tiendas y almacenes, con 7.390 (4,6%); y los albañiles, cuya incorporación se dispara al calor del auge de la construcción de edificios de obra nueva hasta firmar 4.913 nuevos contratos, el 3,06% del total. Esta última ocupación sufre también la falta de mano de obra, como vienen denunciando desde el sector.

El mayor tirón durante 2026

¿Y qué está por venir? El análisis hace una detallada previsión de cuáles son las actividades económicas con mejores perspectivas de empleo a lo largo del presente 2026. Entre las que atravesarán una situación más favorable están las actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento, así como las de programación, consultoria y otras relacionadas con la informática o las del ámbito sanitario.

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En el 'top' figuran además los oficios vinculados a la construcción de edificios y especializada, la asistencia en establecimientos residenciales y de servicios sociales o los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, así como las labores administrativas y auxiliares a las empresas. Cierran este ranking de los sectores con más tirón los servicios de comidas y bebidas, donde se encuentran los bares y, por ende, los camareros.