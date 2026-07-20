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¿Cómo afectará la nueva ola de calor a Castellón y cuál será el peor día?

Castelló ha registrado este domingo la noche más cálida de los últimos 115 años, superando los 27º y con una humedad elevada que acentuó el bochorno.

Calor por la noche en una terraza de Castelló, en imagen de archivo.

Calor por la noche en una terraza de Castelló, en imagen de archivo. / ANTONI PRADES

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Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

Hasta el 19 de julio, Castelló suma 36 noches tropicales (más de 20º) y siete tórridas (más de 25º).

Y esta semana entrante no parece que la canícula se marche, pues Aemet ha avanzado una nueva ola de calor, que en nuestro territorio será más intensa entre martes y viernes, con el pico máximo el jueves. El fenómeno afectará sobre todo a las comarcas de interior, aunque son Alicante y Valencia las más afectadas,

Aun así, Aemet ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas el martes en el interior sur de la provincia de Castellón por máximas de 36º. No obstante, el jueves podrían repetirse los registros superiores a 40º en puntos como Montanejos (42º), Arañuel (41º) o Segorbe (40º), como ya pasó la semana pasada. En otros puntos del norte, las máximas podrían acercarse a esa marca, por ejemplo en Zorita (39º) o Atzeneta 38º.

Récord histórico

Este domingo, la máxima la ha registrado Zorita, con 37º, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia. Por su parte Aemet destaca los 35,4 grados de Bejís. Asimismo, otras estaciones de Avamet se han acercado a los 35º, como Morella (34,7) o El Toro (34,6). Este lunes se espera cielo con nubes bajas en el norte y posible polvo en suspensión y no se descarta alguna tormenta vespertina en el interior.

Noticias relacionadas y más

La capital de la Plana registró el domingo la noche más cálida de los últimos 115 años. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los 27,2º registrados superan los 27,1 del 11 de agosto del 2025, que hasta ahora ostentaba el récord, con datos desde 1911. Fue una noche tórrida en el litoral castellonenses, con mínimas de 25,4º en Vinaròs o en Torreblanca. Además, la elevada humedad, de entre el 80 y el 90 %, y el viento flojo, acentuaron la sensación de bochorno, complicando la conciliación del sueño. La nubosidad contribuyó a que fuera especialmente cálida la noche.

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