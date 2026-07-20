Castellón 'exprime' el verano: los hoteles venden ocho de cada diez plazas en el arranque de julio

Los hoteles de Castellón persiguen exprimir al máximo el verano y, como muestran los datos, lo están consiguiendo. La provincia mantiene la tendencia de crecimiento con la que arrancó la temporada estival y consigue, en la primera mitad de julio, vender ocho de cada diez plazas.

Así lo ha dado a conocer este lunes la patronal hotelera Hosbec, que cifra la ocupación en la primera quincena en los hoteles castellonenses en el 79%. Un dato que mejora en 3,6 puntos porcentuales el registro del mismo periodo del 2025, cuando se firmó un 75,4%, y que sigue "una tendencia que hemos venido señalando ya de manera continuada durante los últimos dos meses", según destaca la secretaria general de la entidad, Nuria Montes.

Los alojamientos de 4 estrellas, líderes

Si se miran los resultados por tipos de alojamientos, los establecimientos de 4 estrellas lideran este avance al elevar su ocupación hasta el 81%, tres puntos por encima del pasado verano, confirmando la buena evolución del destino.

También invita al optimismo la progresiva diversificación internacional del destino, aunque el mercado nacional siga siendo el gran soporte de la actividad hotelera, con un 83,8% de las estancias, Francia queda en julio como el principal mercado extranjero de Castellón, con un 2,1% de cuota, mientras que República Checa y Eslovaquia ganan protagonismo con un 1,7% cada una, por delante del Reino Unido (1,6%) y Rumanía (1,3%). Esta evolución refleja una apertura gradual hacia nuevos mercados, impulsada por iniciativas como la nueva operativa chárter con Bratislava, sin perder el fuerte peso del turismo doméstico.

Peñíscola, a la cabeza

Por destinos, destaca un mes más el comportamiento de Peñíscola, que alcanza en estos primeros quince días del mes un 85% de ocupación, consolidando su papel como uno de los grandes referentes turísticos del litoral castellonense. De hecho, como recogió este diario, se sitúa entre los puntos más demandados para disfrutar las vacaciones de toda España.

De cara a la segunda quincena de julio, las reservas confirmadas en la provincia alcanzan ya el 76,3%, una cifra que previsiblemente seguirá aumentando conforme se acerque el periodo de mayor demanda estival y que anticipa un cierre de mes con niveles de ocupación muy similares a los registrados en el arranque del verano.

A nivel de la Comunitat Valenciana, la ocupación media queda en el 86,8% en la primera quincena de julio, cuatro décimas más que el ejercicio anterior. Benidorm sobresale con un 89,4% de plazas vendidas, así como la provincia de València, que con el fuerte tirón de Gandía marca el mejor dato con un 90,8%.