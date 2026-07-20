Castellón sufre un descalabro en la concesión de hipotecas para comprar una vivienda: los agentes de la propiedad explican los motivos

El fuerte ritmo de las transacciones en las inmobiliarias y una mayor laxitud de las entidades financieras habían hecho aumentar el número de préstamos bancarios para financiar la compra de una vivienda en Castellón. Una tendencia que se rompe con los últimos datos disponibles, que apuntan a un cambio de ciclo dentro del sector del ladrillo.

La concesión de hipotecas para el mercado de la vivienda en Castellón sufrió un fuerte retroceso en mayo. Las cifras aportadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que en ese periodo se firmaron 546 operaciones, muy por debajo de las 815 alcanzadas en el mismo mes de 2025. La caída es del 33%.

Retroceso acumulado

Una dinámica, aunque más suave, que también se detecta en el acumulado de los primeros cinco meses del presente ejercicio. Las hipotecas concedidas fueron 3.080, frente a las 3.229 registradas en comparación con el mismo tramo del año anterior. Esto es un 4,61% menos.

Hay dos explicaciones para estos descensos. El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Castellón, Francisco Nomdedeu, detalla que esta circunstancia "va aparejada a una desaceleración en el número de compraventas". Una tendencia que se da en el conjunto de España, y de la que la provincia no es una excepción. En lo que va de año se ha producido un retroceso del 2,65%, pero en mayo esta bajada fue más acusada. Con 1.172 firmas en mayo, la caída fue del 8,37% interanual.

Precios al alza

Una coyuntura que parece contradecirse con la fuerte demanda de nuevas viviendas, especialmente de jóvenes que buscan independizarse de sus padres. "Los precios han seguido subiendo, por lo que la gente se lo piensa mucho antes de tomar una decisión de este tipo, y en estos momentos ya quedan muy pocas viviendas baratas, que solían atraer a los inversores", detalla Nomdedeu.

El otro gran factor para haberse dejado en el camino la tercera parte de las hipotecas tiene que ver con un cambio en la fiscalidad. "En junio cambiaba el tipo general del impuesto de transmisiones patrimoniales del 10% al 9%, y muchos han preferido esperar un mes para hacer este ahorro". Vaticina que dentro de un mes se apreciará un efecto rebote por este motivo.

Ajustes de mercado

En relación con el contexto del mercado inmobiliario de Castellón, el presidente de los agentes de la propiedad de la provincia apunta a que en el futuro "habrá ajustes de precios, aunque llegarán más tarde de lo deseado". A ello se suma la tendencia de desplazarse a buscar vivienda en las poblaciones vecinas de los principales núcleos de población, como se da en la capital de la Plana, "e incluso hay personas que optan por los pisos compartidos" ante la dificultad de afrontar en solitario el proceso de hacerse con un hogar.

Para aflojar la presión de precios altos y elevada demanda, Nomdedeu espera que se adopten los mecanismos necesarios para que las viviendas construidas pero vacías se pongan en el mercado.